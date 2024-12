Bayer Leverkusen-Inter, Champions League: tv, streaming, formazioni, pronostico

Bayer Leverkusen-Inter è una partita della sesta giornata di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

La nuova fase campionato della Champions League è giunta alla sesta giornata, l’ultima del 2024. La massima competizione continentale, dopo questo turno (il terzultimo), riaprirà i battenti a gennaio, comunque in anticipo rispetto alle precedenti edizioni, in cui si riprendeva a giocare soltanto a febbraio. Mancano tre giornate, dunque, alla fine delle fase a girone unico ed è abbastanza normale iniziare a fare i primi calcoli.

L’Inter, tra le cinque italiane, è quella messa meglio: i nerazzurri di Simone Inzaghi sono gli unici imbattuti con Liverpool e Atalanta ma a differenza di Reds e Dea non hanno subito neppure un gol in cinque partite, a fronte di 7 realizzati. Un’Inter cinica e tremendamente efficace, che pur non segnando gol a grappoli, in coppa ha mantenuto sempre la porta inviolata, anche contro squadre del calibro di Arsenal e Manchester City. Lautaro Martinez e compagni sono secondi a quota 13 punti, due in meno del Liverpool ed una eventuale vittoria in casa del Bayer Leverkusen gli consentirebbe di ipotecare un posto negli ottavi di finale (a cui si qualificano direttamente solo le prime otto in classifica). A gennaio, infatti, l’Inter dovrà vedersela contro lo Sparta Praga e il Monaco, due avversari ampiamente alla portata dei campioni d’Italia in carica. In campionato, intanto, l’Inter continua a vincere: tornati in campo dopo la grande paura di Firenze (partita sospesa per via del malore occorso al viola Bove), i nerazzurri hanno fatto un sol boccone del Parma, abbattuto 3-1 a San Siro.

Esame Leverkusen per i nerazzurri

Sarà inevitabilmente un bell’esame quello con il Leverkusen. I tedeschi non saranno quell dello scorso anno, è vero, ma restano una squadra talentuosissima ed in grado di impensierire qualsiasi difesa.

Gli uomini di Xabi Alonso nell’ultima giornata di Champions League hanno asfaltato 5-0 il Salisburgo, salendo a quota 10 punti in classifica e rientrando momentaneamente tra le prime otto. Per restarci, però, non dovranno sbagliare nulla nelle prossime due sfide con Inter e Atletico Madrid: se le cose non dovessero andare per il verso giusto sarà difficilissimo evitare gli spareggi di qualificazione agli ottavi per Schick e i suoi compagni (a proposito, l’ex Roma è scatenato, con 6 gol nelle ultime cinque partite). Inzaghi, nel frattempo, si augura di poter contare su due pilastri della difesa, Acerbi e Bastoni. Il secondo è uscito per precauzione con il Parma, il primo invece non è ancora al 100% e resta in forte dubbio.

Come vedere Bayer Leverkusen-Inter in diretta tv e in streaming

Bayer Leverkusen-Inter è in programma martedì alle 21:00 alla BayArena di Leverkusen, in Germania. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 1.53 su Goldbet e Lottomatica e a 1.55 su Snai. Il segno “X2” è quotato invece a 1.63 su Goldbet e Lottomatica e a 1.65 su Snai.

Il pronostico

Bayer Leverkusen e Inter non si affrontano in Champions League dalla stagione 2002-03 ma le Aspirine sono uscite sempre sconfitte dai tre precedenti continentali con i nerazzurri. Continuerà il trend? La squadra di Inzaghi è oggettivamente più forte ma stavolta non sarà facile tenere la porta inviolata contro un attacco di livello come quello degli uomini di Xabi Alonso. Entrambe dovrebbero andare a segno.

Le probabili formazioni di Bayer Leverkusen-Inter

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Kovar; Hincapie, Tah, Tapsoba; Grimaldo, Andrich, Xhaka, Frimpong; Wirtz, Palacios; Schick.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Zielinski, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2