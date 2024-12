Sinner, lo hanno capito tutti: smascherato seduta stante

Sinner, non ci provare neppure: lo hanno smascherato dopo pochi istanti.

Non è stato uno one man show. Tutt’altro. Come due attori navigati, anzi, Jannik Sinner e Matteo Berrettini si sono spalleggiati dal primo all’ultimo istante, sul palcoscenico dei Supertennis Awards. Sono tutti d’accordo nel sostenere che il romano riesca a tirare fuori la verve comica dell’altoatesino e, in effetti, quello che è accaduto la scorsa settimana ne è la prova.

I due tennisti azzurri, intervistati a 360° da Piero Chiambretti, non si sono risparmiati. Sono stati al gioco senza mai tentennare, senza mai sottrarsi alle domande, neppure a quelle scomode, che il presentatore ha rivolto loro. Il risultato è una serie infinita di gag che sono diventate virali in men che non si dica, benché una, senza ombra di dubbio, abbia vinto il titolo di sketch più esilarante di questa edizione degli Oscar del canale telematico della Federazione italiana tennis e padel.

Probabilmente vi sarete già imbattuti, sulle varie piattaforme social, nella clip di quel momento. Ma, se così non fosse, niente paura. Prima ve la racconteremo, poi ve la spiegheremo e, infine, potrete gustarvi il video di quello che è già candidato a diventare uno dei momenti più topici della storia di questa coppia di tennisti italiani.

Sinner, inutile mentire: si è fatto scoprire immediatamente

Tra una battuta e l’altra, Chiambretti ha chiesto sia a Berrettini che a Sinner se piacesse loro l’idea di poter vivere nei panni dell’altro in un’ipotetica seconda vita. Matteo ha detto sì, perché vorrebbe sapere cosa si prova “a non sbagliare mai”, mentre Jannik ha lasciato che a parlare per conto suo fossero lo sguardo e il sorriso da furbetto.



Quando il presentatore, che aveva già capito l’antifona, gli ha chiesto come mai lo allettasse l’idea di rinascere Berrettini, l’espressione sul suo viso è stata assolutamente eloquente. Era evidente, infatti, che si riferisse sia all’aspetto esteriore dell’affascinante tennista romano che, perché no, alle sue conquiste amorose. Chiambretti ha confessato che anche lui lo vorrebbe per lo stesso motivo e, da quel momento in poi, il teatro è esploso in una fragorosa risata collettiva.

Il video, dicevamo, è subito diventato virale. Molti utenti dei social, tuttavia, hanno ritenuto doveroso sottolineare che è vero, sì, che Matteo ha sempre avuto donne bellissime al suo fianco, ma che Sinner non è stato da meno.