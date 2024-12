Ultim’ora Sinner, annuncio improvviso: tutto deciso

Ultim’ora Sinner, annuncio improvviso: il collega di Jannik fa le carte alla nuova stagione. Ecco cosa ha detto

Gennaio si avvicina e come sappiamo porta con sé il ritorno del tennis che conta. Un meso e si torna a giocare per cose davvero importanti, come l’Australian Open, primo Slam della stagione, dove Sinner si presenterà non solo da numero uno al mondo ma soprattutto da campione in carica: difendere il titolo ovviamente è il primo obiettivo.

Sarà un anno sicuramente difficile per il nostro atleta: tutti hanno come obiettivo, a differenza del suo, quello di batterlo per mettergli il bastone tra le ruote. Non solo Alcaraz, ma anche Djokovic ad esempio che ha deciso di non mollare. E a fare le carte a quello che potrebbe succedere il prossimo anno di ha pensato Gael Monfils, numero 55 della classifica Atp, che ha parlato a Tennis365 sottolineando quello che potrete leggere sotto.

Ultim’ora Sinner, la sentenza di Monfils

“Ci sono Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Alexander Zverev: tutti i primi dieci saranno competitivi a Melbourne, ma i primi due saranno Jannik e Carlos”. Poi gli è stato anche chiesto se Novak Djokovic può avere possibilità per gli Australian Open. “Ovviamente può vincere un altro Grande Slam nella sua carriera – ha detto ancora- perché non potrebbe essere proprio in Australia, dove lo ha vinto così tante volte? Ora ha Andy con lui ed è fantastico per lo sport. Stiamo tutti attendendo di vedere come funzionerà questa collaborazione”.

Andy sarebbe Murray, che da poche settimane è diventato il nuovo allenatore del serbo che è il tennista più vincente della storia di questo sport. Un tennista meraviglioso, Nole, che ha vinto tutto quello che si poteva vincere e che non ha nessuna intenzione di chiudere con questo sport che lo ha reso ricco e famoso. Ma i meriti sono tutti suoi. Quindi Jannik dovrà stare attento a Nole tra un mese, perché nonostante l’età e quindi il fisico non risponde forse in alcune situazioni come si vorrebbe, è sempre il numero uno assoluto, uno di quelli che possono fare la differenza e in un attimo possono ribaltare ogni pronostico. I campioni sono così.