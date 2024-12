Venezia-Como, Serie A: streaming, formazioni, pronostico

Venezia-Como è una partita della quindicesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Il Venezia di Eusebio Di Francesco è ultimo in classifica con soli 8 punti conquistati fino al momento ma possiamo tranquillamente affermare che, questa posizione per quello i lagunari hanno fatto vedere fino al momento è bugiarda. I padroni di casa avrebbero sicuramente meritato qualcosa di diverso e forse è arrivato il momento di raccogliere tutto quello che fino al momento non è stato raccolto.

Ovvio che lo stesso obiettivo, quello dei tre punti, è lo stesso identico di quello del Como: tre punti in più in classifica per la squadra di Fabregas, che però non vince in campionato dallo scorso 29 settembre, quando si è imposta contro il Verona. Quella lì, alla fine di settembre, è stata sicuramente la settimana migliore per gli uomini dell’allenatore tedesco perché, precedentemente, erano riusciti ad andare a vincere a Bergamo sul campo dell’attuale capolista della Serie A, l’Atalanta. Sembrava dovesse mettersi tutti in discesa per i comaschi, e invece forse perché mentalmente hanno staccato un po’ la spina, credendo di poter fare risultato contro tutti, è andato al contrario. E ora il rischio grosso – perché sì, il Venezia è favorito – è quello di ritrovarsi ultimo in classifica. Questo pomeriggio, inoltre, Fabregas dovrebbe anche dare una maglia da titolare a Belotti: l’ex Roma, quando mandato in campo nelle ultime uscite, sempre dalla panchina, ha fatto bene. Ma nonostante questo, il colpo esterno, ci pare davvero difficile, anzi.

Il pronostico

Come spiegato prima per il Venezia sembra proprio essere arrivato il momento di raccogliere i frutti del lavoro. E quindi tre punti e aggancio in classifica al Como, in una gara da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Venezia-Como

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Idzes, Svoboda, Sverko; Candela, Crnigoj, Nicolussi Caviglia, Ellertsson; Busio, Oristanio, Pohjanpalo.

COMO (4-2-3-1): Reina; Van Der Brempt, Dossena, Kempf, Sala; Da Cunha, Engelhardt; Strefezza, Nico Paz, Fadera; Belotti.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1