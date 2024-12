Atletico Madrid-Siviglia, Liga: streaming, formazioni, pronostico

Atletico Madrid-Siviglia è una partita valida per la sedicesima giornata della Liga e si gioca domenica alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Otto vittorie consecutive con solamente tre gol subiti. Ecco, lo score dell’Atletico Madrid da due mesi a questa parte è netta: la truppa di Simeone vince sempre, senza particolari difficoltà, dimostrando di aver trovato la giusta quadratura tattica, cosa che è mancata nella prima parte di stagione quando qualcosa non andava. Ma il lavoro del Cholo si inizia a vedere e siccome, davanti, entrambe hanno frenato, allora la vetta della classifica si è avvicinata. E occhio perché questa squadra può dire la propria fino alla fine.

Vive un momento sicuramente buono il Siviglia, non diciamo ottimo perché gli andalusi non perdono da tre partite nelle quali hanno vinto due volte – una in Coppa del Re – e pareggiata una. Il solito Siviglia, in poche parole, quello che abbiamo “ammirato” negli ultimi anni, quello che non riesce, nonostante una rosa importante, a esprimersi come dovrebbe e potrebbe. E anche quest’anno i tifosi hanno capito che sarà un altro campionato anonimo, magari meno sofferente di quello degli anni passati, quando la truppa ospite ha davvero lottato per la salvezza fino alle ultime giornate del campionato. Ma sempre una stagione anonima rimarrà, con un’altra sconfitta all’orizzonte, quella di oggi, contro i madrileni che invece hanno messo la marcia giusta e che hanno fatto anche un test al motore nel corso delle ultime settimane: tutto è stato messo a puntino, e si continuerà a vincere.

La tenuta difensiva, visti i numeri che vi abbiamo fatto leggere prima, è il miglior dato dell’Atletico Madrid nel corso di questi ultimi mesi. Una tenuta difensiva che permetterà ai madrileni di vincere un altro match e di non prendere gol.

Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Siviglia

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Llorente, Gimenez, Lenglet, Galan; Simeone, De Paul, Barrios, Gallagher; Griezmann, Alvarez.

SIVIGLIA (4-3-3): A Fernandez; Carmona, Bade, Salas, Pedrosa; Sow, Gudelj, Lokonga; Lukebakio, Romero, P Fernandez.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0