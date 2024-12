Saint Etienne-Marsiglia, Ligue 1: streaming, formazioni, pronostico

Saint Etienne-Marsiglia è una partita valida per la quattordicesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Sono otto i punti di distacco che il Marsiglia di De Zerbi ha dal Psg. Ma c’è una cosa: i parigini hanno già giocato e quindi questo gap si potrebbe ridurre a soli cinque punti e di fatto, una vittoria sul campo del Saint Etienne, permetterebbe alla formazione dell’allenatore italiano di riaprire inaspettatamente il campionato e siccome Luis Enrique non è che se la stia passando benissimo, allora tutto è possibile.

Ovvio: il Psg è di un altro livello, ma questo Marsiglia, che si è rinforzato nei reparti giusti e che a gennaio, a quanto pare, interverrà di nuovo, allora può dire la propria fino alla fine della stagione. Tutto, sì, proprio tutto, passa dalla gara di domenica sera contro il Saint Etienne: i padroni di casa sono poco fuori dalla zona retrocessione, lotteranno fino alla fine per riuscire a salvarsi, e avrebbero assoluto bisogno di una vittoria per respirare un poco. Assai difficile, per non dire impossibile. Anche perché De Zerbi vuole tenere attaccata la spina: nella conferenza stampa di presentazione ha detto che se giorno 21 verrà delle valigie pronte per le vacanze le brucerà dentro lo spogliatoio. Quel giorno è previsto un match di Coppa di Francia, e il tecnico vuole che tutti diano il massimo per cercare di raggiungere quello che sembra un obiettivo sicuramente più alla portata. Ma prima o poi, infine, il dominio parigino dovrà finire e chissà che non sia questo l’anno giusto. Sicuramente il Marsiglia ci proverà. La rosa è di quelle importanti.

Come vedere Saint Etienne-Marsiglia in diretta tv e in streaming

La sfida Saint Etienne-Marsiglia, in programma domenica alle 20:45, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del massimo campionato francese di calcio non sono stati ancora acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Il pronostico

Insomma, un Marsiglia che può realmente prendersi un’importante vittoria esterna contro una squadra nettamente inferiore in tutte le zone del campo. Potrebbe anche riuscire a trovare il gol solo la truppa di De Zerbi. Però siamo convinti che, in qualche modo, i tre punti se li porterà a casa.

Le probabili formazioni di Saint Etienne-Marsiglia

SAINT ETIENNE (4-1-4-1): Larsonneur; Appiah, Batubinsika, Ekwah, Abdelhamid, Petrot; Wadji, Bouchouari, Stassin, Davitashvili; Sissoko.

MARSIGLIA (3-4-3): Rulli; Murillo, Balerdi, Kondogbia; L. Henrique, Rongier, Hojbjerg, Rabiot; Greenwood, Wahi, Maupay.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2