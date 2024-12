Verona-Empoli, Serie A: streaming, formazioni, pronostico

Verona-Empoli è una partita della quindicesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Dopo la sconfitta contro il Cagliari sembrava essere imminente l’esonero di Paolo Zanetti. Invece, il tecnico dei veneti, si è salvato. Anche se da adesso in poi, a partire appunto dalla sfida contro l’Empoli, ogni impegno sarà una vera e propria ultima spiaggia. E diciamo che in questo momento affrontare la formazione di D’Aversa non è il massimo.

Sì, gli ospiti in settimana hanno avuto un impegno importante contro la Fiorentina in Coppa Italia: novanta minuti assai tirati dentro un Franchi che pensava a Bove. E quindi sia sotto l’aspetto fisico che sotto quello mentale, i toscani qualcosa potrebbero pagare. Però, c’è da dire, che la vittoria ai rigori sicuramente ha dato un aiuto alla squadra azzurra della Toscana. L’affermazione è stata pesantissima e si sa, quando si vince, la fatica si sente molto molto di meno. Una fatica che invece potrebbero avere i padroni di casa: fatica più che altro nella ricerca del gioco, dettata da un momento sicuramente difficile e da una classifica che, vuoi o non vuoi, si è fatta assai preoccupante. In tutto questo c’è da ribadire anche un ulteriore concetto: l’Empoli fino al momento è stata una delle squadre che si è mossa meglio in stagione, che ha fatto benissimo, che ha dimostrato di avere delle qualità importanti in tutte le zone del campo e con una vittoria potrebbe davvero volare in classifica. E questa, oggettivamente, potrebbe arrivare.

Come vedere Verona-Empoli in diretta tv e in streaming

Verona-Empoli è in programma domenica alle 15:00 e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dell’Empoli è quotata a 3.30 su Goldbet e Lottomatica. Per gli analisti della Snai vale 3.25 volte la posta.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Occhio alla vittoria esterna: sul campo del Verona, un Empoli quasi già sereno in classifica, potrebbe riuscire nel colpaccio. E sì, potrebbe essere l’ultima partita sulla panchina del Verona di Paolo Zanetti.

Le probabili formazioni di Verona-Empoli

VERONA (4-4-2): Montipò, Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, Bradaric; Livramento, Serdar, Belahyane Lazovic; Tengstedt, Mosquera.

EMPOLI (3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin, Henderson, Maleh, Pezzella; Colombo, Pellegri.



POSSIBILE RISULTATO: 1-3