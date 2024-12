Napoli-Lazio, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Napoli-Lazio è una partita valida per la quindicesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Di nuovo di fronte Napoli e Lazio, a soli tre giorni dall’ottavo di Coppa Italia vinto nettamente dagli uomini di Marco Baroni. Antonio Conte ha scelto di fare turnover totale e i capitolini ne hanno approfittato: una tripletta di uno scatenato Noslin ha rifilato alla capolista della Serie A la terza sconfitta in stagione (3-1), sbarrandole la strada verso i quarti di finale.

Quella del tecnico salentino, checché ne dica il diretto interessato, è sembrata una mossa calcolata: da un lato Conte ha voluto dimostrare che le seconde linee del Napoli sono meno forti rispetto a quelle delle altre candidate al tricolore, dall’altro è apparsa evidente la volontà di “sacrificare” una competizione per dedicarsi esclusivamente al campionato. Gli azzurri sono momentaneamente primi in classifica, con un punto di vantaggio nei confronti dell’Atalanta (Inter e Fiorentina hanno una gara in meno) ed hanno vinto le ultime due partite, entrambe per 1-0. Le “vittime” di Di Lorenzo e compagni sono state la Roma, piegata al “Maradona” da un gol dell’ex Lukaku, e il Torino, affossato da una rete di McTominay, altro acquisto estivo. La Lazio invece è tornata a vincere dopo il pareggio a reti bianche in Europa League con il Ludogorets e la sconfitta, la prima a distanza di più di un mese, in campionato con il Parma (3-1). La squadra di Baroni non è lontanissima dalla vetta, dal momento che ha soltanto 4 punti in meno rispetto ai partenopei.

Napoli-Lazio: le ultime notizie sulle formazioni

Dopo la “rivoluzione” di coppa Conte manderà in campo la formazione titolare. Politano e Kvaratskhelia ai lati di Lukaku e McTominay con Anguissa e Lobotka a centrocampo. L’unico indisponibile è Mazzocchi.

Problemi in mediana per Baroni, che dovrà fare a meno dello squalificato Rovella: ad affiancare Guendouzi in mezzo al campo toccherà a Dele-Bashiru, considerando pure l’infortunio occorso a Vecino. A sinistra non recupera Nuno Tavares: rivedremo ancora Pellegrini al posto del portoghese. Davanti Pedro, Zaccagni e Castellanos, mentre Tchaouna insidia Isaksen nel ruolo di mezzala.

Come vedere Napoli-Lazio in diretta tv e in streaming

La sfida Napoli-Lazio, in programma domenica alle 20:45 allo stadio “Maradona” di Napoli, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Napoli è quotata a 1.88 su Goldbet e Lottomatica e a 1.87 su Snai. Il segno “Under 2.5” è quotato invece a 1.72 su Goldbet e Lottomatica e a 1.70 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Sarà molto probabilmente una gara diversa rispetto a quella di Coppa Italia. Il Napoli stavolta schiererà tutti i titolari e, come nelle gare precedenti, cercherà di blindare prima di tutto la difesa (la seconda meno perforata del torneo, con soli 8 gol subiti). Azzurri leggermente favoriti in un match da meno di tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Napoli-Lazio

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Dele-Bashiru, Isaksen; Pedro, Castellanos, Zaccagni.

Napoli-Lazio: chi vince? Napoli

Pareggio

Lazio View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-0