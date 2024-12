Tottenham-Chelsea, Premier League: tv, probabili formazioni, pronostico

Tottenham-Chelsea è una partita della quindicesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il programma domenicale della quindicesima giornata di Premier League si conclude con l’interessante derby londinese tra Tottenham e Chelsea, i cui umori sono diametralmente opposti dopo i risultati del turno infrasettimanale. Non riescono a trovare continuità gli uomini di Ange Postecoglou: i tifosi degli Spurs hanno trascorso le ultime settimane sulle montagne russe, passando dall’euforia per la rotonda vittoria (0-4) in casa del Manchester City alla disperazione per le inaspettate sconfitte con Ipswich Town e Bournemouth.

Giovedì scorso è stato un gol dell’ex difensore di Juventus e Roma Huijsen a castigare il Tottenham, scivolato al decimo posto in classifica, a -6 dalla quarta piazza. Normale che ci sia una certa preoccupazione, dunque, nell’ambiente Spurs, dal momento che il rischio di restare fuori dalle prime quattro – e mancare nuovamente il pass per la Champions League – inizia a diventare concreto. È invece secondo, a pari punti con l’Arsenal, il Chelsea di Enzo Maresca. Il tecnico italiano è ufficialmente riuscito a trovare la formula giusta per far girare una squadra dalla rosa lunghissima e talentuosa come quella del club londinese: i Blues volano, non perdono da fine ottobre e mercoledì hanno fatto registrare la terza vittoria di fila in Premier League, rifilando ben 5 reti al Southampton (1-5). E se l’anti-Liverpool fosse proprio il Chelsea? Maresca non vuol sentire parlare di titolo ma l’attuale classifica vede Enzo Fernandez e compagni a -6 dalla capolista, un divario tutt’altro che incolmabile. Candidatura che verrebbe ulteriormente rafforzata in caso di vittoria nel derby. Ipotesi non remota, se consideriamo che gli Spurs in difesa avranno gli uomini contati (out Romero, Davies e van de Ven).

Il pronostico

Il Chelsea sta vivendo un gran momento di forma ed il Tottenham, con una difesa rimaneggiata, difficilmente riuscirà ad arginare i “cugini”: Blues favoriti in una gara da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Tottenham-Chelsea

TOTTENHAM (4-3-3): Forster; Pedro Porro, Gray, Dragusin, Udogie; Kulusevski, Bissouma, Sarr; Johnson, Solanke, Son.

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Malo Gusto, Disasi, Colwill, Cucurella; Caicedo, Enzo Fernandez; Sancho, Palmer, Pedro Neto; Jackson.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3