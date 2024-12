Fiorentina-Cagliari, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Fiorentina-Cagliari è una partita valida per la quindicesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Fino a febbraio la classifica della Fiorentina, così come quella dell’Inter, sarà caratterizzata dalla presenza di un asterisco. Prima di due mesi, infatti, non si riuscirà a trovare una data utile per giocare i restanti minuti della sfida in programma domenica scorsa, interrotta al 16′ per via del malore occorso al centrocampista della Viola Edoardo Bove, subito trasportato in ospedale.

Il giocatore fortunatamente sta meglio e non è più in pericolo di vita ma per i compagni non è stato semplice tornare in campo come se nulla fosse, dopo quei momenti di tensione. Non stupisce, dunque, che la Fiorentina mercoledì scorso sia stata eliminata dalla Coppa Italia dall’Empoli, che ha avuto la meglio ai rigori.

La testa, forse, era altrove, come ha ribadito il tecnico Raffaele Palladino (“certi errori non li commettevamo da tempo”). Buona, in ogni caso, la reazione dei viola dopo lo svantaggio iniziale: Kean e Sottil erano riusciti a ribaltare gli azzurri ma una lettura sbagliata da parte di Cataldi ha generato il 2-2 degli azzurri, che poi l’hanno spuntata dal dischetto. La Fiorentina, pur con una gara in meno, rimane ai piani alti – è a -4 dal Napoli capolista – ed in questo fine settimana ha l’opportunità di voltare pagina nel match casalingo con il Cagliari. I sardi stanno cercando di restare a debita distanza dalla zona rossa e la vittoria nello scontro diretto con il Verona, decisa da un gol di Piccoli (1-0), una settimana fa ha permesso alla squadra di Davide Nicola di interrompere un digiuno di successi che durava da ottobre nonché di portarsi a +3 dal Como terzultimo.

Fiorentina-Cagliari: le ultime notizie sulle formazioni

Come in Coppa Italia toccherà nuovamente a Sottil prendere il posto di Bove in alto a destra. Sulla trequarti ballottaggio tra Beltran e Gudmundsson: l’ex Genoa ha giocato uno spezzone di gara contro l’Empoli ma potrebbe partire ancora dalla panchina, alternandosi con l’argentino. Adli ha recuperato: l’ex centrocampista del Milan farà coppia con Cataldi in mediana.

L’unico indisponibile in casa Cagliari è Lapadula, che non dovrebbe accomodarsi neppure in panchina. Nicola deve sciogliere due dubbi, a centrocampo e in difesa: duelli tra Marin e Makoumbou e tra Mina e Palomino.

Come vedere Fiorentina-Cagliari in diretta tv e in streaming

La sfida Fiorentina-Cagliari, in programma domenica alle 12:30 allo stadio “Franchi” di Firenze, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

La Fiorentina ha voglia di ripartire dopo una settimana difficile, in cui a Firenze c’è stato pochissimo spazio per il calcio giocato. Viola favoriti in una gara che dovrebbe riservare almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Cagliari

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Cataldi; Colpani, Beltran, Sottil; Kean.

CAGLIARI (4-2-3-1): Sherri; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Makoumbou, Adopo; Zortea, Gaetano, Luvumbo; Piccoli.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1