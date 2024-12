Premier League, pronostici quindicesima giornata: partite domenica ore 15:00

Premier League, dopo l’ultima sosta l’Arsenal le ha vinte tutte: per i Gunners di Mikel Arteta ora c’è l’insidioso derby con il Fulham.

Tornato rigenerato dall’ultima sosta per gli impegni delle nazionali, l’Arsenal ha vinto le ultime quattro partite tra Premier League e Champions League, battendo – nell’ordine – Nottingham Forest, Sporting CP, West Ham e Manchester United. Un filotto che ha permesso ai Gunners di ritrovare fiducia nei propri mezzi e di archiviare definitivamente le difficoltà avute tra ottobre e novembre, periodo caratterizzato da un andamento fin troppo discontinuo.

Nel turno infrasettimanale, intanto, i londinesi hanno regalato il primo dispiacere a Ruben Amorim da quando è alla guida dei Red Devils: di Timber e Saliba le reti che hanno messo ko il Manchester United, entrambe realizzate nel secondo tempo (2-0). Per l’Arsenal è stato il secondo clean sheet nelle ultime quattro gare, ma è nella metà campo avversaria che i Gunners stanno brillando particolarmente: nel post-sosta sono 15 i gol complessivi segnati da Odegaard e compagni.

Non perdere terreno nei confronti del Liverpool capolista – ora a +7 – è l’obiettivo della squadra di Arteta, che non può più lasciare punti per strada. L’Arsenal dovrà tuttavia fare attenzione ai “cugini” del Fulham in un derby che i Gunners, pur partendo nettamente favoriti, sono riusciti a vincere soltanto una volta negli ultimi cinque precedenti. I Cottagers, tra l’altro, hanno appena avuto la meglio su una squadra in forma come il Brighton, piegato 3-1 in settimana, a distanza di pochi giorni dal pareggio con il Tottenham. Crediamo che l’Arsenal alla fine riesca a spuntarla, ma non sarà semplice tenere a bada l’attacco ispirato del Fulham, che è rimasto a secco solamente nella prima giornata di campionato con il Manchester United.

Le previsioni sulle altre partite

Oltre al Fulham, momentaneamente sesto, nella parte sinistra della classifica troviamo anche il Bournemouth, che ha ripreso quota (è nono) grazie ai due successi di fila con Wolverhampton e Tottenham.

Giovedì scorso è toccato ai più quotati Spurs fare i conti con le Cherries di Andoni Iraola, che neanche 2 mesi fa si erano presi gli scalpi di altre due big come Arsenal e City. Il gol vittoria (1-0) l’ha realizzato l’ex Juventus e Roma Huijsen, acquistato in estate dai bianconeri.

Fuori casa il Bournemouth va ad un ritmo diverso (solo 8 punti contro i 22 conquistati tra le mura amiche) ma contro il neopromosso Ipswich Town ha l’opportunità di allungare la striscia vincente: i Tractor Boys, peraltro, vengono da due sconfitte consecutive (Nottingham Forest e Crystal Palace) nelle quali non sono neppure riusciti a segnare. Match davvero interessante, infine, quello tra Leicester e Brighton: i Seagulls hanno rallentato nelle ultime 2 giornate raccogliendo un punto tra Southampton e Fulham e rischiano qualcosa al King Power Stadium contro le Foxes, rigenerate dall’arrivo del loro nuovo allenatore Ruud van Nistelrooy, che ha debuttato con un bella affermazione sul West Ham (3-1).

Premier League: possibili vincenti

Arsenal (in Fulham-Arsenal)

Bournemouth (in Ipswich Town-Bournemouth)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Fulham-Arsenal

Leicester-Brighton

Premier League: le partite da almeno un gol per squadra

Ipswich Town-Bournemouth

Leicester-Brighton

Comparazione quote

La vittoria del Bournemouth è quotata a 2.00 su Goldbet e Lottomatica e a 1.95 su Snai. Il segno "Over 2.5" in Fulham-Arsenal è quotato invece a 1.75 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

