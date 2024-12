I pronostici di domenica 8 dicembre: Serie A, Bundesliga, Liga, Ligue 1, Premier League

I pronostici di domenica 8 dicembre: Serie A, Bundesliga, Liga, Ligue 1 e Premier League in campo, il big match è Napoli-Lazio.

La quindicesima giornata di Serie A prosegue questa domenica con altre quattro partite in programma a partire dalle 12:30, con la Fiorentina che dopo la grande paura passata per Bove e l’eliminazione ai rigori dalla Coppa Italia prova a tornare alla vittoria in casa contro il Cagliari. A seguire alle 15:00 ci sarà proprio l’Empoli che dopo la soddisfazione di avere vinto il derby coi viola proverà a evitare la sconfitta sul campo del Verona, alla disperata ricerca di punti salvezza.

A proposito di salvezza, alle 18:00 andrà in scena uno scontro diretto molto importante tra Venezia e Como. Gran finale alle 20:45 con il Napoli primo in classifica che attende al Maradona la Lazio per vendicarsi della recente eliminazione dalla Coppa Italia in cui però l’allenatore Conte ha mandato in campo una formazione del tutto sperimentale.

I pronostici sulle altre partite

Il Veggente ha inoltre scelto queste partite da “over 2,5” e “gol” (entrambe le squadre segnano): Hoffenheim-Friburgo di Bundesliga, Tottenham-Chelsea, Fulham-Arsenal e Leicester-Brighton di Premier League, St. Etienne-Marsiglia di Ligue 1.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Bournemouth vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Ipswich-Bournemouth, Premier League, ore 14:30

Vincenti

Lens (in Lens-Montpellier, Ligue 1, ore 15:00)

(in Lens-Montpellier, Ligue 1, ore 15:00) Athletic Bilbao (in Athletic Bilbao-Villarreal, Liga, ore 16:15)

(in Athletic Bilbao-Villarreal, Liga, ore 16:15) Atletico Madrid (in Atletico Madrid-Siviglia, Liga, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Hoffenheim-Friburgo, Bundesliga , ore 17:30

, ore 17:30 Tottenham-Chelsea , Premier League , ore 17:30

, , ore 17:30 Fulham-Arsenal, Premier League, ore 15:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Leicester-Brighton , Premier League, ore 15:00

, Premier League, ore 15:00 Napoli-Lazio , Serie A, ore 20:45

, Serie A, ore 20:45 St. Etienne-Marsiglia, Ligue 1, 20:45

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 11.90 GOLDBET ; 11.56 SNAI; 11.90 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• Galatasaray vincente e almeno un gol per squadra in Sivasspor-Galatasaray, Super Lig, ore 14:00