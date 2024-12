“Si è quasi ucciso”: choc in Formula 1

“Ovviamente davanti si è rallentato tutto perché ci sono molte auto. Anch’io rallento perché non voglio accelerare per non rovinare la loro preparazione. Poi vedo qualcuno che vola nel mio specchietto comportandosi come se fosse una situazione pericolosissima e si fosse quasi ucciso o qualcosa del genere”, ha commentato ancora Max Verstappen. “È stato incredibile. Siamo tutti in un giro lento, non è nemmeno come se qualcuno fosse nel giro veloce”. Insomma, acque veramente agitate anche nell’ultimo Gran Premio dell’anno, nonostante in palio ci sia solamente il mondiale costruttori con una McLaren che grazie alla penalità di Leclerc ormai sembra essere involata per il trionfo. Ma questo Verstappen continua a fare faville, sia dentro che fuori dalla pista con delle dichiarazioni importanti che toccano tutti. Sicuramente l’olandese è uno dei più vincenti della storia, ma non è sicuramente quello più amato per il suo stile di guida e anche per queste uscite.