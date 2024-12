Athletic Bilbao-Villarreal, Liga: streaming, formazioni, pronostico

Athletic Bilbao-Villarreal è una partita valida per la sedicesima giornata della Liga e si gioca domenica alle 16:15: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Con la vittoria contro il Real Madrid nel corso della settimana, l’Athletic Bilbao di Valverde ha toccato quota undici risultati utili di fila. Una sfilza incredibile, che permette alla formazione basca di occupare il quarto posto in classifica.

Un risultato per il momento ampiamente meritato. E chissà, magari nel pomeriggio di domenica i padroni di casa potrebbero anche allungare sul quinto posto, quello occupato appunto dal Villarreal che di punti ne ha tre in meno e che ovviamente sogna l’aggancio. Assai difficile, per diversi motivi che sono anche sotto gli occhi di tutti. Una squadra, quella padrona di casa, che non sembra proprio essere in quel momento nel quale serve abdicare, anzi, tutt’altro. Il Bilbao, contro il Real Madrid, ha dimostrato di avere tantissima fame e di avere tantissima voglia di continuare a giocare per vincere. Magari cercando, anche, di raggiungere quelle che stanno davanti che non sono proprio così lontane. Se vinci in quel modo, contro la squadra di Ancelotti, allora metti in evidenza delle qualità importanti e non ti puoi nascondere.

La gara di domenica pomeriggio, comunque, come detto nasconde diverse insidie. La prima è la classifica, che indica come la squadra gialla ospite abbia fino al momento giocato una grandissima stagione. Certo, il Villarreal nel corso della settimana si è fatto buttare fuori dalla Coppa del Re dal Potevedra, squadra di categoria inferiore dimostrando, in questo caso, che il massiccio turnover non paga. Magari sotto l’aspetto fisico, visto che i big non hanno giocato, si potrebbe vedere una squadra ospite più fresca. Ma da qui a pensare che possa fare il colpaccio ce ne passa proprio.

Come vedere Athletic Bilbao-Villarreal in diretta tv e streaming

La sfida Athletic Bilbao-Villarreal, valida per la sedicesima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 16:15. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dell’Athletic Bilbao è quotata a 1.90 su Goldbet e Lottomatica e a 1.90 Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

In una gara che comunque dovrebbe regalare anche almeno una rete per squadra, appare pronosticabile la vittoria dei padroni di casa. Che volerebbero davvero in classifica.

Le probabili formazioni di Athletic Bilbao-Villarreal

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Agirrezabala; Gorosabel, Vivian, Yeray, Boiro; Jauregizar, Prados; I Williams, Sancet, N Williams; Berenguer.

VILLARREAL (4-4-2): Conde; Femenia, Albiol, Costa, Bernat; Pino, Comesana, Parejo, Baena; Barry, Perez

POSSIBILE RISULTATO: 2-1