Pronostico Jagiellonia-Betis: tutto come previsto

Jagiellonia-Betis è valida per i quarti di finale di Conference League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico

Tutto come previsto. Il Betis ha vinto nel match d’andata e ha messo una seria ipoteca alla semifinale di Conference League nella quale, salvo clamorosi ribaltoni, dovrebbe affrontare la Fiorentina di Palladino. Il due a zero conquistato in casa contro il Jagiellonia è un buon margine, sicuramente da gestire. Ma crediamo che l’atteggiamento degli spagnoli – che hanno un allenatore sicuramente importante – non cambierà in vista del match di ritorno. Non si vuole rischiare nulla.

Sì, perché un atteggiamento troppo remissivo, e magari subendo anche un gol, potrebbe decisamente cambiare l’inerzia della partita e anche della qualificazione. Cosa che ovviamente non dovrebbe succedere e non succederà. Soprattutto perché il Betis ha in rosa dei calciatori importanti, molto importanti, che sanno gestire questo tipo di partite e di situazioni. Quindi il rischio sarà oggettivamente nullo per gli spagnoli che, anzi, anche per via di quello che sicuramente sarà un approccio diverso al match da parte dei padroni di casa – che devono cercare la difficile se non impossibile rimonta e si potrebbero scoprire – potrebbero colpire in contropiede. Chiudendo, di fatto, e con largo anticipo. Ogni possibilità di rimonta. Insomma, ci pare tutto scritto anche in questo caso.

Come vedere Jagiellonia-Betis in diretta tv e streaming

La sfida Jagiellonia-Betis, valida per il ritorno dei quarti di finale di Conference League, è in programma giovedì alle 21:00. La Conference League è un’esclusiva assoluta di Sky e di NowTV. Sky trasmetterà una partita in chiaro sul canale TV8 del digitale terrestre, ma non riguarderà le due squadre italiane, bensì il miglior match delle formazioni straniere. Per tutti i nuovi abbonati a NowTV c’è una grande promo: il PassSport mensile in offerta con uno sconto del 40%. Si paga 14,99 euro invece di 24,99 euro si ha accesso a tanti contenuti: tre partite di Serie A per ogni giornata di campionato, la Champions League, i migliori tornei di tennis al mondo, la NBA, la Formula 1, la MotoGP, l’Eurolega di basket.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Betis è quotata 1.75 su Goldbet e Lottomatica e a 1.77 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Dopo la vittoria nel match d’andata il Betis dovrebbe prendersi un’altra affermazione anche in trasferta. Magari, in questo caso, visto che il rendimento del Jagiellonia cambia decisamente da quando gioca in casa o o in trasferta, dentro un match da almeno un gol per squadra e quindi da almeno tre reti complessive. Ma il passaggio del turno non sarà mai in discussione.

Le probabili formazioni di Jagiellonia-Betis

JAGIELLONIA (4-1-4-1): Abramowicz; Wojtuszek, Sjrzypczak, Ebosse, Moutinho; Romanczuck; Semedo, Kubicki, Imaz, Churlinov; Diaby-Fadiga.

BETIS (4-2-3-1): Adrian; Ruibal, Bartra, Natan, Perraud; Cardoso, Altimira; Antony, Isco, Fornals; Hernandez.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2