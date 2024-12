Roma-Lecce, Serie A: tv, formazioni, pronostico

Roma-Lecce è una partita della quindicesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Quello che andrà in scena sabato sera all’Olimpico è un vero e proprio scontro salvezza. E chi l’avrebbe mai detto? Alla domanda rispondiamo in assoluta serenità noi, nessuno lo avrebbe detto che questa partita, a dicembre, avrebbe messo in palio dei punti così pesanti per entrambe le formazioni.

Da tre partita la Roma è in maniera a Claudio Ranieri che non ha mai vinto, anzi, in campionato, ha collezionato due sconfitte contro Napoli e Atalanta. Lo stesso tempo lo ha avuto a disposizione, sulla panchina del Lecce, Giampaolo, solamente che per il momento i risultati sono stati completamente opposti: una vittoria sul campo del Venezia – che non era meritata, ma contano solo i punti – un pareggio in casa contro la Juventus ripresa all’ultimo secondo. Insomma, un impatto totalmente diverso e le due squadre ovviamente approcceranno a questa partita con due stati d’animo opposti, si può serenamente immaginare.

Ma come andrà la partita? Bene, se dovessi pensare al momento che sta vivendo la Roma, opteremmo per un Lecce capace di portare a casa un risultato positivo. Ma c’è Ranieri in panchina, uno che conosce bene le dinamiche di questa situazione che in questi giorni ha sicuramente lavorato sotto questo aspetto: allora è assai improbabile in questo caso per il Lecce riuscire a prendersi un punto. La Roma, oggettivamente, per la situazione di classifica che ha, non si può permettere un passo falso, e nemmeno mezzo.

Come vedere Roma-Lecce in diretta tv e in streaming

Roma-Lecce è in programma sabato alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale.

Il pronostico

Il gol la Roma lo dovrebbe prendere, quindi per vincere ne dovrà fare almeno due e li farà. Match quindi da tre reti complessive e da gol, come pronostico.

Le probabili formazioni di Roma-Lecce

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Celik, Cristante, Paredes, Koné, Angelino; Dybala, Dovbyk.

LECCE (4-3-3-): Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Pelmard; Coulibaly, Ramadani, Rafia; Dorgu, Krstovic, Tete Morente.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1