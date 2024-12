Juventus-Bologna, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Juventus-Bologna è una partita valida per la quindicesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Thiago Motta ritrova il suo passato più recente in un momento assai delicato della Juventus, che tra infortuni ed un gioco che non decolla, continua a non convincere. Tre pareggi consecutivi per la Vecchia Signora: se contro Milan e Aston Villa, alla luce delle numerosissime assenze, possiamo considerarli 2 punti guadagnati, non si può dire lo stesso invece dell’1-1 di Lecce, coi bianconeri che si sono fatti riacciuffare in pieno recupero da un gol di Rebic, palesando pure delle preoccupanti falle a livello caratteriale.

Non tutto è perduto, comunque. La Juve è sesta ma la classifica, lassù ai piani alti, è ancora molto corta, anche se il divario nei confronti del Napoli capolista inizia a diventare piuttosto cospicuo (gli azzurri di Antonio Conte sono a +6). Sta man mano trovando un’identità invece il Bologna di Vincenzo Italiano: in campionato i felsinei da qualche tempo hanno cambiato marcia e nelle ultime cinque giornate, escludendo la sconfitta dell’Olimpico con la Lazio, i rossoblù hanno ottenuto solo vittorie, compresa quella con il Venezia (3-0) di sabato scorso. Statistiche alla mano, l’ex tecnico della Fiorentina ha addirittura collezionato più punti del suo predecessore a questo punto del torneo rispetto allo scorso anno (Motta, infatti, non partì benissimo, facendo il grosso dei punti nel girone di ritorno). In settimana il Bologna ha superato senza problemi anche il turno di Coppa Italia, strapazzando il Monza di Alessandro Nesta (4-0).

Juventus-Bologna: le ultime notizie sulle formazioni

Gli unici giocatori recuperati da Motta in settimana sono Vlahovic e Adzic. Il centravanti serbo si riprenderà il suo posto in attacco, supportato da Conceiçao, Koopmeiners e Yildiz. Assenti Savona, McKennie, Douglas Luiz, Nico Gonzalez, Bremer, Milik e Cabal. Dietro giocheranno Danilo, Kalulu, Gatti e Cambiaso. In mezzo si va verso la conferma del tandem Locatelli-Thuram.

In Coppa Italia si è fermato Orsolini, che dovrà restare fuori per almeno tre settimane. Assenza pesante per il tecnico rossoblù, che dietro all’unica punta Castro schiererà Ndoye, Odgaard e Dominguez.

Come vedere Juventus-Bologna in diretta tv e in streaming

Juventus-Bologna, in programma sabato alle 18:00 all’Allianz Stadium di Torino, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

La Juventus ha l’obbligo di tornare a vincere dopo le numerose critiche piovute addosso a Motta in seguito al pareggio di Lecce, con l’obiettivo di non perdere ulteriormente quota in classifica. Bianconeri leggermente favoriti ma occhio al Bologna che, nonostante l’infortunio occorso a Orsolini, è in un buon momento: la difesa della Signora potrebbe non restare inviolata come in Salento.

Le probabili formazioni di Juventus-Bologna

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Danilo, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Miranda; Moro, Freuler; Ndoye, Odgaard, Dominguez; Castro.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1