Genoa-Torino, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Genoa-Torino è una partita valida per la quindicesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Quattro punti in due partite per il Genoa targato Vieira: più che positivo l’impatto dell’allenatore francese, che era arrivato nel capoluogo ligure nello scetticismo più totale della piazza e con la maggior parte dei tifosi rossoblù che avevano mal digerito l’esonero di Alberto Gilardino. Dall’avvicendamento tra i due tecnici invece il Grifone sembra aver tratto linfa vitale: 2-2 contro il Cagliari a Marassi – pareggio dei sardi in extremis grazie ad un calcio di rigore – e vittoria per 2-0 a Udine, sfruttando la superiorità numerica per via dell’espulsione, al quarto minuto di gioco, del friulano Touré.

Genoa che ha preso quota anche in classifica, abbandonando per il momento la zona rossa: la terzultima ora ha 4 punti in meno. Insomma, l’atteggiamento più propositivo, ricercato pure attraverso il nuovo modulo (Vieira è passato alla difesa a quattro), sta pagando dividendi. I rossoblù adesso puntano a migliorare il record casalingo: stranamente al “Ferraris” quest’anno non hanno ancora vinto (5 pareggi e 3 sconfitte). Proveranno ad invertire la tendenza contro un Torino che dopo l’ottimo avvio si è perso strada facendo: da fine settembre l’andamento dei granata è da retrocessione, visto che gli unici punti li hanno ottenuto contro Como e Monza. La squadra di Paolo Vanoli, senza il cannoniere Zapata, sta oltretutto segnando con il contagocce: domenica scorsa è rimasta di nuovo a secco di gol contro il Napoli capolista (0-1).

Genoa-Torino: le ultime notizie sulle formazioni

Vieira dovrebbe confermare l’undici di Udine, con il tridente offensivo formato da Miretti, Pinamonti e Zanoli. Dietro è ballottaggio tra Matturro e Vogliacco per una maglia da titolare: chi prenderà il posto dello squalificato Vasquez? Il portiere titolare Gollini, intanto, si riaccomoderà in panchina dopo il lungo infortunio.

Dall’altro lato, Vanoli spera di recuperare Ilic: difficile, in ogni caso, che il centrocampista ex Verona riesca a partire dal 1′. A centrocampo riecco Vlasic: il croato era partito dalla panchina nella sfida con il Napoli.

Come vedere Genoa-Torino in diretta tv e in streaming

Genoa-Torino, in programma sabato alle 15:00 allo stadio “Ferraris” di Genova, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “Under 2.5” è quotato a 1.55 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il pareggio è quotato invece a 3.00 su Goldbet e Lottomatica e a 3.10 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Negli ultimi cinque precedenti tra queste due squadre si è registrato un solo pareggio, mentre l’unica sfida in cui il numero dei gol complessivi è stato superiore a 2 è quella dell’ottobre 2021 (vittoria dei granata per 3-2). Entrambe vanno a caccia di punti preziosi ma in questo momento è indubbiamente il Genoa a stare meglio rispetto al Torino: un pareggio, tuttavia, potrebbe far comodo sia a Vieira che a Vanoli.

Le probabili formazioni di Genoa-Torino

GENOA (4-3-3): Leali; Sabelli, Bani, Vogliacco, Martin; Thorsby, Badelj, Frendrup; Zanoli, Pinamonti, Miretti.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Pedersen, Vlasic, Ricci, Gineitis, Lazaro; Adams, Sanabria.

Genoa-Torino: chi vince? Genoa

Pareggio

Torino View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-1