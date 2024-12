Betis-Barcellona, Liga: tv, formazioni, pronostico

Betis-Barcellona è una partita valida per la sedicesima giornata della Liga e si gioca sabato alle 16:15: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

La vittoria contro il Maiorca, in trasferta, ha riportato serenità in casa Barcellona. Una sfida vinta con un ampio margine – cinque a uno il finale a favore degli uomini di Flick – a controprova del fatto che, quando questa squadra si accende, è davvero difficile contenerla. Ma adesso, contro il Betis di Pellegrini, sempre lontani dalle mura amiche, l’impegno è molto più difficile.

La cosa che è mancata ai catalani soprattutto nel mese di novembre è stata la continuità: ad un certo punto i blaugrana sembravano davvero una macchina perfetta, una di quelle difficili da fermare, eppure qualcuno ci è riuscito, dando la possibilità al Real Madrid, che ha sempre una partita in meno, di rifarsi sotto. Continuità, quindi, la cosa richiesta dall’allenatore tedesco, che spera di vedere i suoi uomini in palla come successo nell’impegno in mezzo alla settimana. Chissà se ci riuscirà.

Di certo, il Betis, è sì un impegno assai più tosto rispetto agli isolani del Maiorca, ma senza dubbio sono una squadra in crisi che non se la sono messa alle spalle grazie alla vittoria, semplice, in Coppa del Re. I biancoverdi, e su questo ci sono poche discussioni, avrebbero appunto bisogno di una vittoria importante contro una squadra importante per ritrovare quella fiducia che fino ad ora è mancata. Ma non sarà sabato pomeriggio il momento giusto.

Come vedere Betis-Barcellona in diretta tv e streaming

La sfidaBetis-Barcellona, valida per la sedicesima giornata della Liga spagnola, è in programma venerdì alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Barcellona è quotata a 1.58 su Goldbet e Lottomatica e a 1.60 Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Entrambe le formazioni dovrebbero trovare la via della rete. Succulenta la quota dei bookmaker sulla vittoria esterna. E sì, il Barcellona potrebbe trovarla questa vittoria.

Le probabili formazioni di Betis-Barcellona

BETIS (4-2-3-1): Silva; Sabaly, Bartra, Llorente, Perraud; Guirao, Altimira; Rodriguez, Lo Celso, Ezzalzouli; Vitor Roque.

BARCELLONA (4-2-3-1): Pena; Kounde, Cubarsi, Martinez, Balde; Pedri, Casado; Yamal, Olmo, Raphinha; Lwandowski.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2