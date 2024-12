Everton-Liverpool, Premier League: tv, probabili formazioni, pronostico

Everton-Liverpool è una partita della quindicesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 13:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Goodison Park ospiterà per l’ultima volta il derby di Liverpool: dall’anno prossimo, infatti, l’Everton cambierà casa, spostandosi in un’avveniristica arena nuova di zecca. Questa sarà dunque una stracittadina carica di significati per i tifosi dei Toffees, che lo scorso aprile hanno messo fine al digiuno di successi contro gli odiati Reds, battuti 2-0 (l’Everton non vinceva dal 2010 davanti al proprio pubblico).

Il gap tra le due squadre quest’anno sembra invece molto più ampio, con il Liverpool che è una vera e propria macchina da guerra. Dopo 14 giornate gli uomini di Arne Slot sono primi in classifica, con un vantaggio di 7 punti sulle seconde (Chelsea e Arsenal). Abissale, poi, il vantaggio sul City campione in carica, a -9 dai Reds, che una settimana fa si sono aggiudicati senza problemi lo scontro diretto (2-0) con la squadra di Guardiola.

In settimana, tuttavia, il Liverpool si è visto interrompere la lunga striscia di vittorie tra tutte le competizioni che andava avanti da fine ottobre: nel turno infrasettimanale Salah e compagni si sono dovuti accontentare di un punto a St James’ Park con il Newcastle, al termine di uno scoppiettante 3-3. La difesa, la meno battuta del torneo, contro i bianconeri non è stata impeccabile: l’Everton spera in un’altra giornata no, anche se servirà una super prestazione per strappare almeno un pareggio. I Toffees, ad ogni modo, arrivano all’appuntamento più tranquilli dopo il 4-0 rifilato mercoledì scorso al Wolverhampton: la vittoria mancava da metà ottobre. Il tecnico dell’Everton Sean Dyche dovrebbe confermare l’undici che ha travolto i Wolves, mentre Slot non potrà contare sul centrocampista argentino Mac Allister, squalificato.

Come vedere Everton-Liverpool in diretta tv e in streaming

La sfida tra Everton e Liverpool è in programma sabato alle 13:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Non esistono derby scontati ma l’Everton non sembra avere i mezzi per contrastare questo Liverpool, che ha voglia di ripartire dopo il mezzo passo falso di Newcastle: non è da escludere, in ogni caso, che i Toffees riescano a realizzare almeno una rete.

Le probabili formazioni di Everton-Liverpool

EVERTON (4-4-1-1): Pickford; Young, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Ndiaye, Gueye, Mangala, McNeil; Doucouré; Calvert-Lewin.

LIVERPOOL (4-2-3-1): Kelleher; Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson; Jones, Gravenberch; Salah, Szoboszlai, Gakpo; Diaz.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2