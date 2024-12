Sinner fa il bis: indietro non si torna

Sinner, ci risiamo: è inutile anche solo provarci.

Nello stesso giorno in cui alcuni tristi estratti della sua intervista ad Esquire hanno fatto il giro del web, è stato bello, macché, bellissimo, vedere Jannik Sinner in ghingheri, tutto sorrisi e spensieratezza, sul palcoscenico dei Supertennis Awards. Il gala della Fitp è stato più bello che mai perché l’atmosfera, manco a dirlo, era quella di una grande festa.

Di cose da celebrare, in effetti, ce n’erano a bizzeffe. E non ci riferiamo al solo fatto che l’altoatesino ha chiuso l’anno in cima alla classifica mondiale, ma a tutti i successi ottenuti dal movimento nel corso di questo anno semplicemente pazzesco. Tanto gli uomini quanto le donne hanno fatto sognare i tifosi del Bel Paese, che hanno fatto incetta di emozioni e di soddisfazioni come mai prima d’ora. Fino a culminare nella vittoria, avvenuta praticamente in contemporanea, della Billie Jean King Cup e della Coppa Davis.

Sinner, manco a dirlo, è stato il protagonista indiscusso della serata, ma era in ottima compagnia. L’intervista in coppia con Matteo Berrettini è stata esilarante e i due campioni ci hanno regalato molto perle, al momento di salire sul palco al cospetto di Piero Chiambretti. In mezzo alle risate e alle battute, poi, c’è stato spazio anche per una clamorosa anticipazione.

Sinner ha detto no: la porta resta chiusa

Tra le tante cose, Chiambretti ha rivolto al numero 1 del mondo una domanda inaspettata. Un po’ prematura, forse, ma prevenire, si sa, è sempre meglio che curare.

Alla luce di quanto accaduto lo scorso anno, il comico di Aosta ha chiesto a Sinner se ci sia l’intenzione, o meno, di partecipare ad una delle serate del Festival di Sanremo. Nel 2023, infatti, l’azzurro era stato invitato dall’allora presentatore Amadeus, che aveva pure parecchio insistito, dopo l’exploit agli Australian Open, perché Jannik si precipitasse a ricevere l’ “abbraccio” del suo pubblico. Alla fine non c’è andato e pare, oltretutto, che non abbia minimamente cambiato idea, nel corso di questi 12 mesi.

“Non ci andrò. Ho di meglio da fare”, ha detto Sinner, in risposta a Chiambretti, relativamente all’ipotesi di volare in Liguria per partecipare alla nota kermesse canora che ogni anno tiene incollati alla tv milioni e milioni di italiani. Niente da fare, dunque, neanche quest’anno: con tutto quello che c’è da vincere, del resto, c’era da aspettarselo…