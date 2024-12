Terremoto in F1, addio clamoroso: “Non doveva finire così”

Formula 1, è successo tutto alla velocità della luce: addio inaspettato.

Non c’è stato alcun dramma, alcuna lite plateale. Pare, al contrario, che la separazione sia avvenuta in maniera rapida, tranquilla, ed indolore. O questa, per lo meno, è la versione trapelata, quella confermata dai diretti interessati. Indipendentemente da cosa sia accaduto, sta di fatto che l’avventura di Esteban Ocon in Alpine sia finita addirittura prima del previsto.

Sapevamo che era imminente, ma nessuno si sarebbe aspettato, forse, che succede tutto così in fretta. E invece, già a partire da Abu Dhabi vedremo Jack Doohan al posto del francese. Sarebbe dovuto subentrare nel 2025, ma l’addio anticipato – legato alla necessità di partecipare ai test post-stagionali del nuovo team – ha costretto Alpine a correre ai ripari il prima possibile. Sebbene il divorzio sia stato improvviso, non è stato del tutto inaspettato. Dopo l’incidente al via al GP del Qatar, infatti, il futuro pilota della Haas aveva scritto un post che lasciava intendere che la sua storia con Alpine si sarebbe concluso già a Lusail.

Aveva ringraziato il team, ma il nuovo post, quello pubblicato per congedarsi definitivamente da questa esperienza, è molto più dettagliato e sentito. “Non doveva chiudersi così” è la frase, da lui scritta su X, che meglio sintetizza il turbinio di emozioni che, inevitabilmente, il pilota starà provando in questo momento della carriera, con particolare riferimento al fatto che il suo piano, originariamente, era quello di guidare anche ad Abu Dhabi.

In un post l’addio ad Alpine

“orrei innanzitutto ringraziare i meccanici e gli ingegneri […] che hanno corso al mio fianco nelle ultime cinque stagioni” – ha esordito Ocon – Abbiamo condiviso tanto insieme e sono orgoglioso di chiamare molti di voi amici. Lascio l’Alpine/Renault con grandi ricordi e l’orgoglio di essere stato il pilota che ha portato i migliori risultati alla squadra dal suo ritorno in questo sport, salendo sui due gradini più alti del podio in Bahrain, Ungheria e Brasile”.

“È stato anche un onore partecipare alla conquista della quarta posizione nel Campionato Costruttori nel 2022 – ha continuato – So quanto siano stati importanti tutti questi momenti per tutti e sentire quel senso di realizzazione e di gioia insieme alla squadra è ciò che porterò con me. Non è stato un anno facile per la squadra e la seconda parte della stagione è stata particolarmente difficile. Per vari motivi. Non ho rimpianti, sapendo di aver dato il 100% in ogni singola sessione. Come ho sempre fatto. Mi scuso con le centinaia di uomini e donne che lavorano duramente a Enstone e a Viry, perché non potrò venire a trovarvi di persona e salutarvi come si deve”.

“Come sapete – ha concluso – il piano è sempre stato quello di correre un’ultima volta questo weekend e di salutarvi personalmente la prossima settimana. Non vedevo l’ora di fare entrambe le cose. Non volevo che finisse così. Detto questo, il mondo della F1 è piccolo e sono sicuro che rivedrò presto molti di voi. Vorrei anche augurare solo grandi cose al mio amico Jack, che compirà il prossimo grande passo della sua carriera nel Gran Premio di Abu Dhabi di questa settimana. Grazie”.