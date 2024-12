I pronostici di sabato 7 dicembre: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga, Ligue 1

I pronostici di sabato 7 dicembre, scendono in campo tutti i principali campionati: Serie A, Bundesliga, Liga, Ligue 1 e Premier League.

La quattordicesima giornata di Serie A prosegue questo sabato con altre tre partite, tra cui Juventus-Bologna che è diventata di fondamentale importanza per l’allenatore Thiago Motta dopo le critiche per i recenti risultati negativi dei bianconeri. Thiago Motta sfida il suo passato, visto che se la vedrà con molto dei suoi ex calciatori ora sotto la guida di Italiano, che per il momento pure deludendo in Champions League quanto meno in campionato sta mantenendo lo stesso andamento della passata stagione.

I bianconeri nonostante le recenti difficoltà e gli infortuni sembrano comunque in grado di ottenere un risultato positivo, e visto l’atteggiamento tattico sempre offensivo dei rossoblù c’è da aspettarsi almeno un paio di gol complessivi nonostante la Juventus mantenga per ora la palma di migliore difesa del campionato.

I pronostici sulle altre partite

Il Veggente ha inoltre scelto queste partite da “over 2,5” e “gol” (entrambe le squadre segnano): Eintracht Francoforte-Augsburg e Borussia Monchengladbach-Borussia Dortmund di Bundesliga, Girona-Real Madrid e Betis-Barcellona di Liga, Monaco-Tolosa di Ligue 1 e Crystal Palace-Manchester City di Premier League.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Juventus-Bologna, Serie A, ore 18:00

Vincenti

Aston Villa (in Aston Villa-Southampton, Premier League, ore 16:00)

(in Aston Villa-Southampton, Premier League, ore 16:00) Bayer Leverkusen (in Bayer Leverkusen-St. Pauli, Bundesliga, ore 15:30)

(in Bayer Leverkusen-St. Pauli, Bundesliga, ore 15:30) Manchester United (in Manchester United-Nottingham, Premier League, ore 18:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Eintracht Francoforte-Augsburg , Bundesli ga , ore 15:30

, Bundesli , ore 15:30 Borussia Monchengladbach-Borussia Dortmund , Bundesliga , ore 18:30

, , ore 18:30 Girona-Real Madrid, Liga, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Betis-Barcellona , Liga, ore 16:15

, Liga, ore 16:15 Monaco-Tolosa , Ligue 1, ore 17:00

, Ligue 1, ore 17:00 Crystal Palace-Manchester City, Premier League, ore 16:00

Il “clamoroso”

• Lipsia vincente e almeno un gol per squadra in Kiel-Lipsia, ore 15:30