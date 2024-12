Girona-Real Madrid, Liga: streaming, probabili formazioni, pronostico

Girona-Real Madrid è una partita valida per la sedicesima giornata della Liga e si gioca sabato alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

“Forse siete stanchi di me” ha detto ieri Carlo Ancelotti in conferenza stampa. Il tecnico italiano, che ha vinto tutto quello che si poteva vincere a Madrid anche quando nessuno se lo aspettava, sta vivendo un momento difficile, soprattutto dopo l’ultima sconfitta contro il Bilbao che ha di nuovo fatto allungare il Barcellona nella classifica della Liga. E adesso altre due trasferte: prima il Girona, poi l’Atalanta in Champions League. Insomma, due belle gatte da pelare.

Dicevamo: è sicuramente un momento difficile, uno di quelli che o passano velocemente oppure si possono trascinare nel tempo. Sotto l’aspetto tecnico non esiste una squadra al mondo più forte di quella madrilena, ma quando la testa non gira allora è normale che tutto possa andare male. Non è che il Girona se la passi meglio, c’è da dirlo. Nelle ultime tre uscite la squadra rivelazione dello scorso campionato spagnolo ha perso due volte – una ai rigore contro il Logrones in Coppa del Re ai rigori – e ha quasi già salutato la Champions League con la sconfitta in casa dello Sturm Graz. E quando succede questo, vale a dire due formazioni che non giocano libere mentalmente, allora è normale pensare che alla fine possa avere la meglio la squadra che può mettere in campo le migliori qualità tecniche. E non abbiamo dubbi su chi sia, e nemmeno voi ne avete. Per il Real, quindi, è arrivato il momento di tornare alla vittoria. Anche perché non è del tutto detto che Ancelotti non rischi davvero la panchina. Incredibile da scrivere, ma è realmente così.

Come vedere Girona-Real Madrid in diretta tv e streaming

La sfida Girona-Real Madrid, valida per la sedicesima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Real Madrid è quotata a 1.85 su Goldbet e Lottomatica e a 1.83 Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Vittoria del Real Madrid, che è più forte del Girona e che in questo momento, contro una squadra che sta poco bene, potrebbe finalmente sfruttare le proprie qualità tecniche per venire a capo di una partita sulla carta difficile, ma non impossibile. Match da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Girona-Real Madrid

GIRONA (4-2-3-1): Gazzaniga; A Martinez, D Lopez, Krejci, Gutierrez; Martin, Romeu; Gil, Van de Beek, Danjuma; Miovski.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Vazquez, Asencio, Rudiger, Mendy; Valverde, Tchouameni, Bellingham; Rodrygo, Mbappe, Brahim.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2