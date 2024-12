Gratta e vinci, l’età non conta: più preciso d’un cecchino

Gratta e vinci, una mira infallibile: ha sentito di doverlo fare.

L’età non conta, recita un vecchio adagio. E questo discorso, in effetti, vale sia in amore che nel gioco d’azzardo. Lo dimostra il fatto che sia giunta notizia, dall’altro capo dell’oceano, di una vincita che ha dell’incredibile. Non tanto per la somma in sé, benché anch’essa sia effettivamente notevole, quanto piuttosto per il contorno di questa assurda vicenda.

Il protagonista di questa storia si chiama AJ Tamraz e ha 18 anni, compiuti da pochissimo. Nel giorno del suo compleanno, la madre, Danielle Magalen, ha deciso di sorprenderlo con un regalo che sapeva suo figlio avrebbe apprezzato tantissimo. Lo ha accompagnato, cioè, al concerto di uno dei suoi idoli, il cantante statunitense Zach Bryan. E fino a qui, in linea di massima, sarebbe solo la storia di un adolescente come tanti che è stato stupito dalla sua mamma con un dono stratosferisco.

Il meglio, però, doveva ancora venire. Di ritorno dal concerto, che si era tenuto a Sacramento, è successo qualcosa che vale la pena raccontare. Madre e figlio dovevano affrontare un lunghissimo viaggio per rientrare a casa: parliamo di 14 ore, abitando loro al capo opposto del Paese. Dunque, durante il tragitto, hanno ben pensato di fermarsi in un’area di servizio a Santa Nella per rifocillarsi un po’ e per riposare quel tanto che bastava per riprendere il viaggio in tutta serenità.

Gratta e vinci, che mira: detto, fatto

Dopo una doverosa tappa in bagno, e dopo aver fatto scorta di bevande e snack da consumare in auto, un Gratta e vinci a tema natalizio ha attirato l’attenzione del ragazzo.

La grafica del Peppermint Payout l’ha come stregato, ragion per cui ha deciso di volerne uno. In un primo momento lo aveva lasciato perdere, ma tornato nell’abitacolo ha chiesto delle banconote a Danielle ed è tornato dentro e prendere qualcuno di quei tagliandi. Nei primi tre, immaginate un po’ la delusione, non c’era niente di niente. Il quarto, invece, ha riservato loro una sorpresa a dir poco emozionante.

Lì dentro c’erano 250mila dollari e non 250, come avevano pensato madre e figlio ad una prima occhiata, certi che quella virgola e quegli zeri non appartenessero alla somma vinta. Il neo 18enne, molto legato alla mamma, non intende spenderli tutti per sé. Vuole azzerare il prestito che la donna ha acceso per poter comprare un’auto e pagherà in anticipo 6 mesi di affitto. “Lei potrà respirare, perché io potrò aiutarla. È qualcosa che ho sempre sognato”.