Squalifica Sinner, notizie terribile: mazzata appena arrivata

Squalifica Sinner, una notizia clamorosa non lascia dormire sonni tranquilli al tennista azzurro. La mazzata è appena arrivata. Non c’è niente da fare

Tutti in attesa e col fiato sospeso. Tutti alla ricerca di notizie che non arrivano. E quindi fino a quando il Tas di Losanna non deciderà sul ricorso che la Wada ha presentato dopo l’assoluzione di Sinner, quello che i tifosi possono fare è aspettare e cercare di raccogliere i pareri di chi, di queste cose, ne capisce.

E l’ultimo che ha parlato di quello che potrebbe succedere ha dato una vera e propria mazzata a tutti. A prendere la parola, infatti, è stato Tim Fuller, avvocato australiano, tra i massimi esperti al mondo in giustizia sportiva. Le sue parole hanno lasciato un segno clamoroso e aprono ad uno scenario che nessuno, prima d’ora, voleva e poteva immaginare. Una situazione davvero difficile, una di quelle che possono cambiare le sorti e cambiare la storia di un tennista fortissimo, non è a caso il numero uno al mondo, e che ha ancora molto da dare a questo sport.

Squalifica Sinner, almeno un anno di stop

Secondo Fuller, Sinner, potrebbe essere squalificato per almeno un anno subito dopo gli Australiano Open. Secondo quanto riportato da Libero l’avvocato ha parlato di un caso molto strano. Ma è sicuro che nonostante questo si arriverà ad una soluzione clamorosa che ribalterebbe non solo una prima decisione, ma anche la carriera del giocatore altoatesino che adesso è in vacanza e che immaginiamo non se la stia godendo al massimo vista la spada di Damocle che pende sul proprio conto.

Eppure, la contaminazione per il Clostebol, trovata in una parte infinitesimale e che quindi non ha avuto nessuna ricaduta sulle prestazioni del giocatore, è stato provato che non deriva da un comportamento negligente dell’atleta, ma di un errore fatto dal proprio staff tecnico e medico che in parte dopo i fatti è stato licenziato. Tutto questo, però, potrebbe anche non bastare per essere assolto e mettersi alle spalle il momento negativo. Saranno insomma delle settimane di trepidante attesa.