Il primo passo l’ha fatto Sinner: sbagliando s’impara

Sinner fa retromarcia: lo ha dimostrato sia con i fatti che con le parole.

Mentre lui, sbaragliando uno dopo l’altro tutti i singolaristi in gara, viaggiava a vele spiegate verso la vittoria delle Nitto Atp Finals, lei per dispetto postava foto in bikini da Miami. Un segnale inequivocabile, più che un messaggio da decifrare, che urlava in tutti i modi possibili e immaginabili che era vero, come si diceva, che avevano rotto.

A volte, però, con un po’ di pazienza, le cose si possono aggiustare, come in questo caso. Pare, infatti, sebbene non ci sia alcuna conferma ufficiale, che sia finalmente tornato il sereno tra Jannik Sinner e Anna Kalinskaya. O magari, per quello che ne sappiamo, potrebbero non aver mai realmente rotto. Non possiamo escludere a priori, infatti, l’ipotesi di un semplice litigio, poi degenerato, culminato in una crisi passeggera. La verità è che le informazioni di cui disponiamo sono insufficienti per poterlo decretare.

Sta di fatto che, archiviata la pratica Coppa Davis, che si è conclusa, come noto, con la seconda vittoria consecutiva degli azzurri, il campione altoatesino ha fatto qualcosa di inaspettato. Pare che sia stato avvistato all’aeroporto di Miami, dove si trova, per l’appunto, la sua fiamma, la collega russa con cui fa coppia dalla scorsa primavera.

Sinner ha capito tutto: il tennista fa un passo indietro

Che sia volato in Florida per sistemare le cose e trovare un punto d’incontro insieme alla bella Anna? Probabile, sì, anche perché Sinner si era ripromesso, non troppo tempo fa, di dare la giusta importanza anche al resto e non solo al tennis.

Lo aveva detto, poco prima delle Finals, ai taccuini di Esquire Australia, che lo ha messo sotto torchio scucendogli un’intervista a 360°. Una delle dichiarazioni più significative in assoluto non sembra affatto casuale, ma legata a doppio filo, bensì, alla sua storia d’amore con la Kalinskaya e alla presunta tempesta che i due hanno attraversato.

“Il tennis è importante – erano state esattamente queste le sue parole – ma non ho trascorso abbastanza tempo con le persone che amo. Devo trovare il tempo per questo, perché alcune cose passano e non tornano più. Credo davvero che non ci sia denaro che possa sostituire l’essere in salute e il vivere la propria vita circondati dalle persone che si amano”. Che sia stata, in un certo senso, un’ammissione di responsabilità? Che abbia capito di aver “sbagliato”? Lo scopriremo, probabilmente, nella prossima puntata…