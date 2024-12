Inter-Parma, Serie A: tv, formazioni, pronostico

Inter-Parma è una partita della quindicesima giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 18:30: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Il Napoli si è allontanato ma l’Inter ha come sappiamo una partita in meno, quella prima sospesa e poi rinviata a Firenze domenica sera per via del malore a Bove. L’asterisco, sulla classifica, rimarrà un bel po’ di tempo: il primo slot utile per recuperare il match è a febbraio. Quindi fino ad allora non c’è nessuna possibilità che possa cambiare la situazione.

Detto questo, adesso i nerazzurri di Simone Inzaghi – che la prossima settimana andranno a giocare a Leverkusen in Champions League – ospitano un Parma che ha avuto la forza di battere la Lazio e rilanciarsi in classifica. La formazione di Pecchia inizia a raccogliere i risultati oltre che le prestazioni, un segnale che i campioni d’Italia devono tenere in considerazione. Un match difficili, non impossibile diciamolo chiaramente, e il fatto che si siano giocati solamente 17 minuti potrebbe aiutare Inzaghi nelle scelte. Magari il tecnico, che probabilmente aveva in mente di piazzare un ampio turnover per andare a chiudere in Germania il conto per la Champions League, deciderà di far giocare la squadra migliore per non farle perdere il ritmo partita. E questo è sicuramente un problema per gli emiliani che speravano, chissà, magari di trovare un’Inter stanca e soprattutto proiettata mentalmente all’impegno europeo.

Ma anche la classifica, con l’Atalanta che adesso è ad un solo punto dal Napoli, costringe l’Inter a non mettere da parte il campionato. Insomma, alla fine il risultato che dovrebbe venire fuori è quello ampiamente pronosticabile.

Come vedere Inter-Parma in diretta tv e in streaming

Inter-Parma è in programma venerdì alle 18:30 e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale.

Comparazione quote

La vittoria dell'Inter è quotata a 1.17 su Goldbet e Lottomatica. Per gli analisti della Snai vale anche 1.17 volte la posta.

Il pronostico

Inter ampiamente favorita e Inter che si prenderà una semplice vittoria contro il Parma. Match che dovrebbe regalare, pure, almeno tre reti complessive. Forse anche da una sola parte. Almeno così la vediamo noi.

Le probabili formazioni di Inter-Parma

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Del Prato, Leoni, Balogh, Valeri; Keita, Sohm; Man, Haj Mohamed, Cancellieri; Bonny.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0