Atalanta-Milan, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Atalanta-Milan è una partita valida per la quindicesima giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Il fatto che ormai riesca a vincere anche le cosiddette partite “sporche”, come quella contro la Roma di lunedì scorso, non fa altro che rafforzare la candidatura dell’Atalanta alla vittoria dello scudetto. La Dea nell’ultimo turno è passata pure all’Olimpico – ottavo successo consecutivo per gli uomini di Gian Piero Gasperini – grazie ai gol di de Roon e dell’ex Zaniolo (0-2), restando alle calcagna (-1) dal Napoli capolista.

I nerazzurri, dunque, non possono più essere sottovalutati, forti di un’imbattibilità in tutte le competizioni che va avanti da fine settembre (l’ultima squadra a battere l’Atalanta fu il Como, più di due mesi fa). Momento magico per i bergamaschi, che prima di rituffarsi nella Champions League – al Gewiss Stadium, martedì prossimo arriva il Real Madrid campione d’Europa, già affrontato in estate nella Supercoppa Europea – andrà a caccia dell’ennesima conferma nella sfida di campionato con il Milan. Sarà inevitabilmente un test importante anche per i rossoneri, reduci da tre vittorie di fila tra Champions League, Serie A e Coppa Italia. Theo Hernandez e compagni hanno battuto Slovan Bratislava, Empoli e Sassuolo, segnando complessivamente ben 12 gol, metà dei quali rifilati martedì scorso agli emiliani, travolti 6-1 a San Siro. Gli uomini di Paulo Fonseca adesso hanno l’opportunità di misurarsi con una delle squadre più in forma del continente, consapevoli che un’eventuale vittoria gli consentirebbe di continuare a colmare il gap con la quarta in classifica (al momento il Milan è settimo ma con una gara da recuperare).

Atalanta-Milan: le ultime notizie sulle formazioni

Gasperini potrebbe non modificare l’11 che lunedì scorso è sceso in campo all’Olimpico. Sulle corsie esterne il tecnico bergamasco confermerà Bellanova e Ruggeri, visto che Zappacosta pur avendo ormai recuperato non è ancora al 100%. Sulla trequarti ballottaggio tra Samardzic e De Ketelaere, con l’ex Udinese favorito.

Dall’altro lato, Fonseca proseguirà con le rotazioni dopo la gara di Coppa Italia con il Sassuolo. In alto a destra l’allenatore lusitano sembra orientato a schierare nuovamente Musah, pimpante contro l’Empoli, con lo statunitense che si alternerà con Chukwueze. Stanno meglio Maignan ed Hernandez, che partiranno dal 1′.

Come vedere Atalanta-Milan in diretta tv e in streaming

Atalanta-Milan è in programma venerdì alle 20:45 al Gewiss Stadium di Bergamo e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Atalanta-Milan anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

L’Atalanta sta correndo come un treno e parte logicamente favorita anche contro il Milan, che in classifica ha 9 punti in meno. Ma occhio a non sottovalutare troppo i rossoneri, che su questo campo hanno perso una volta sola negli ultimi 5 anni e che in questa stagione hanno già dimostrato di saper sovvertire i pronostici battendo Inter e Real Madrid: previsti almeno un gol per parte e più di due complessivi al Gewiss Stadium.

Le probabili formazioni di Atalanta-Milan

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Ruggeri; Samardzic, Lookman; Retegui.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Hernandez; Fofana, Reijnders; Musah, Pulisic, Leao; Morata.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1