Stoccarda-Union Berlino, Bundesliga: tv, formazioni, pronostico

Stoccarda-Union Berlino è una partita valida per la tredicesima giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Stoccarda e Union Berlino sono divise da un solo punto in classifica, a favore della squadra che venerdì sera giocherà in casa e che pensa, anche, alla Champions League, la competizione che proprio la formazione ospite l’anno scorso ha disputato.

Due squadre che hanno degli obiettivi da raggiungere con una, quella che gioca tra le mura amiche, che andando a vedere gli ultimi risultati sta decisamente meglio. E che farebbe bene, visto poi quello che è stato il cammino europeo fino al momento, a pensare solo ed esclusivamente al campionato e non ad altro. Se si vuole rigiocare la Champions si devono vincere questo tipo di partite. Diciamolo chiaramente: lo Stoccarda è oggettivamente superiore all’Union Berlino e potrebbe anche sfruttare il momento di profonda crisi degli ospiti, che nelle ultime cinque hanno perso quattro volte e che non vincono una partita in campionato da oltre due mesi: era il 5 ottobre e cadde il Borussia Dortmund. Sembrava potesse essere l’inizio di un cammino importante, ma è rimasta solamente una fiammata che non ha proprio avuto seguito.

E allora sì che per lo Stoccarda si aprono delle importanti possibilità di vittoria in questo match. Sarebbe una grossa boccata d’ossigeno dopo la bella affermazione esterna, con passaggio del turno annesso, in Coppa di Germania. Un risultato che dovrebbe anche essere diverso dagli ultimi due che sono arrivati: due vittorie dello Stoccarda sì, ma senza subire gol. Stavolta invece potrebbe segnare entrambe le formazioni.

Come vedere Stoccarda-Union Berlino in diretta tv e streaming

Stoccarda-Union Berlino è in programma venerdì alle 20:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

La gara dovrebbe regalare almeno tre reti complessive e anche una vittoria interna. Tre punti allo Stoccarda e Union Berlino che continuerà la sua crisi profonda dell’ultimo mese.

Le probabili formazioni di Stoccarda-Union Berlino

STOCCARDA (4-2-3-1): Nubel; Stergiou, Chase, Chabot, Mittelstadt; Karazor, Stiller; Vagnoman, Rieder, Fuhric; Demirovic.

UNION BERLINO (3-4-2-1): Ronnow; Doekhi, Vogt, Querfeld; Trimmel, komlein, Khedira, Rothe; Hollerbach, Jeong; Skarke.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1