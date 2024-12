I pronostici di venerdì 6 dicembre: Serie A e B, Bundesliga, Liga, Ligue 1, Saudi Pro League

I pronostici di venerdì 6 dicembre, ci sono gli anticipi di Serie A e B, Bundesliga, Liga e Ligue 1 più tre partite della Saudi Pro League.

La quindicesima giornata di Serie A parte col botto con due anticipi al venerdì molto importanti per la testa della classifica: l’Inter ospita il Parma e può accorciare sul Napoli capolista, poi ci sarà lo scontro diretto tra Atalanta e Milan: la squadra di Gasperini sta correndo come un treno e parte logicamente favorita anche stavolta contro una squadra che in classifica ha già 9 punti in meno.

Occhio però a non sottovalutare troppo i rossoneri, che su questo campo hanno perso una volta sola negli ultimi 5 anni e che in questa stagione hanno già dimostrato di saper sovvertire i pronostici battendo Inter e Real Madrid: previsti almeno un gol per parte e più di due complessivi al Gewiss Stadium.

I pronostici sulle altre partite

Nel resto d’Europa vittorie ampiamente alla portata per PSG e PSV rispettivamente contro Auxerre in trasferta e Twente in casa, in Arabia Saudita promette gol il big match tra l’Al Ittihad di Benzema e l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Stoccarda vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Stoccarda-Union Berlino, Bundesliga, ore 20:30

Vincenti

Inter (in Inter-Parma, Serie A, ore 18:30)

(in Inter-Parma, Serie A, ore 18:30) PSV (in PSV-Twente, Eredivisie, ore 20:00)

(in PSV-Twente, Eredivisie, ore 20:00) PSG (in Auxerre-PSG, Ligue 1, ore 21:00)

(in Auxerre-PSG, Ligue 1, ore 21:00) Celta Vigo o pareggio (in Celta Vigo-Maiorca, Liga, ore 21:00)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

PSV-Twente , Eredivisie, ore 20:00

, Eredivisie, ore 20:00 Volendam-Jong AZ , Eerste Divisie, ore 20:00

, Eerste Divisie, ore 20:00 Maastricht-Vitesse, Eerste Divisie, ore 20:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Atalanta-Milan , Serie A, ore 20:45

, Serie A, ore 20:45 Al Ittihad-Al Nassr , Saudi Pro League, ore 18:00

, Saudi Pro League, ore 18:00 Stoccarda-Union Berlino, Bundesliga, ore 20:30

Comparazione quota totale (over 2,5 + gol): 11.56 GOLDBET ; 12.21 SNAI; 11.56 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• Atalanta vincente e almeno tre gol complessivi in Atalanta-Milan, Serie A, ore 20:45