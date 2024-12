Bundesliga, pronostici tredicesima giornata: partite sabato ore 15:30

Bundesliga, dopo l’eliminazione dalla Coppa di Germania il Bayern Monaco (senza Kane) cercherà di voltare pagina in campionato: pronostici.

Riparte immediatamente la Bundesliga dopo gli ottavi di finale di Coppa di Germania, in cui abbiamo assistito all’eliminazione del Bayern Monaco, fatto fuori dal Bayer Leverkusen. Senza il loro cannoniere Kane – l’ex Tottenham probabilmente salterà anche la prossima partita – i bavaresi hanno perso di misura all’Allianz Arena (0-1) contro i detentori del titolo, corsari grazie ad una rete di Tella dopo che Neuer, al 17′ del primo tempo, si era fatto espellere, lasciando la sua squadra in inferiorità numerica.

Gli uomini di Vincent Kompany cercheranno di rifarsi in campionato contro l’Heidenheim, squadra in evidente difficoltà, la cui ultima vittoria in Bundesliga risale allo scorso settembre. Per il piccolo club che ha messo piede per la prima volta in massima serie nella passata stagione sarà complicatissimo limitare i danni contro la capolista, ancora imbattuta in campionato – il Bayern è primo in classifica, a +4 sulla seconda – e con numeri da capogiro (miglior attacco e miglior difesa). Non dovrebbero mancare l’appuntamento coi tre punti neanche le due squadre che, a fatica, stanno provando a non far scappare i bavaresi: Eintracht Francoforte e Bayer Leverkusen. Le Adler sono in gran forma e vengono da 7 vittorie di fila nella varie competizioni: poche chance, dunque, per un Augsburg che fuori casa è decisamente più vulnerabile, avendo collezionato a malapena un punto lontano dalla Baviera. Quasi un testa coda, invece, la sfida tra Leverkusen e St. Pauli: il club di Amburgo sta facendo meglio rispetto alle altre dirette concorrenti per la salvezza – è fuori dalla zona rossa – ma sembra essere spacciato nel match della BayArena, che dovrebbe riservare almeno tre reti complessive.

Le previsioni sulle altre partite

Cerca riscatto il Lipsia in casa del neopromosso Kiel. I Roten Bullen di Marco Rose non riescono più a vincere e sabato scorso è arrivata un’altra batosta contro il Wolfsburg, che li ha travolti 5-1 a domicilio.

Probabile l’inversione di tendenza, visto il valore del prossimo avversario, ma la porta potrebbe non rimanere inviolata. Chiudiamo con Bochum-Werder Brema, ovvero l’ultima in classifica – solo 2 punti per i Blauen – contro una squadra che sta cercando di allontanarsi dalla zona rossa. Anche in questo caso entrambe molto probabilmente andranno a segno almeno in un’occasione.

Bundesliga: possibili vincenti

Eintracht Francoforte (in Eintracht Francoforte-Augsburg)

Werder Brema o pareggio (in Bochum-Werder Brema)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Bayer Leverkusen-St. Pauli

Eintracht Francoforte-Augsburg

Bayern Monaco-Heidenheim

Bundesliga: le partite da almeno un gol per squadra

Kiel-Lipsia

Bochum-Werder Brema

Comparazione quote

La vittoria dell’Eintracht Francoforte è quotata a 1.55 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Over 2.5” in Bayer Leverkusen-St. Pauli è quotato invece a 1.45 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

