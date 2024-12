Premier League, pronostici quindicesima giornata: partite sabato ore 16:00

Premier League, il Manchester City nel turno infrasettimanale è tornato a vincere dopo oltre un mese: Guardiola cerca conferma nella trasferta londinese con il Crystal Palace.

Il turno infrasettimanale si è concluso soltanto poche ore fa ma in Premier League è già tempo di far rotolare nuovamente il pallone. Nel programma del sabato pomeriggio scendono in campo sia Liverpool, impegnato nel derby con l’Everton, che Manchester City: riflettori puntati sui Cityzens, che mercoledì scorso sono tornati a vincere una partita dopo oltre un mese, liquidando senza problemi la pratica Nottingham Forest (3-0).

Boccata d’ossigeno importante e provvidenziale per Pep Guardiola, che nelle ultime settimane ha dovuto fare i conti con una vera e propria “crisi”, sia di gioco che di risultati. Contro il Forest il City ha creato numerose occasioni da gol ma allo stesso tempo ha concesso parecchio agli avversari, che non hanno saputo approfittarne: difesa stavolta promossa – l’ultimo clean sheet risaliva ad ottobre – però solamente con riserva, visto che i Reds sono arrivati a più riprese davanti alla porta di Ortega. Il successo, in ogni caso, ha permesso ai campioni in carica di muovere la classifica, rientrare tra le prime quattro e rosicchiare 2 punti alla capolista Liverpool, fermata dal Newcastle ed ora a +9 sui Cityzens. Un divario che non consente a De Bruyne e compagni di prendersi altre pause: la vittoria dovrebbe arrivare pure a Selhurst Park contro il Crystal Palace, più tranquillo dopo il successo di misura sull’Ipswich Town (0-1) – le Eagles adesso sono a +3 sulla zona rossa – ma probabilmente stavolta la porta non resterà inviolata.

Le previsioni sulle altre partite

In settimana è tornato a sorridere anche l’Aston Villa, che come City non vinceva da fine ottobre. Rogers, Cash e Watkins hanno regalato 3 punti preziosi al tecnico dei Villans Unai Emery, piegando un avversario temibile come il Brentford (3-1).

Una volta riacquistata fiducia nei propri mezzi, l’Aston Villa dovrebbe riuscire ad imporsi anche sul fanalino di coda Southampton, mercoledì scorso maltrattato dal Chelsea (1-5). Un punto nelle ultime quattro giornate per i Saints, ancora inchiodati all’ultimo posto, a quota 5 punti. Numeri che impediscono al tecnico Russell Martin – rimasto in sella nonostante le voci di esonero – di fare voli pindarici in vista della gara di Birmingham, dove i suoi uomini (seconda peggior difesa del torneo con 30 gol subiti) rischiano un’altra sconfitta pesante.

Il Brentford, infine, può voltare immediatamente pagina nel suo “fortino”: in casa le Bees non hanno mai perso – con Brighton e Arsenal sono gli unici ancora imbattuti tra le mura amiche – e contro l’altalenante Newcastle cercheranno di dimenticare la batosta con l’Aston Villa: prevediamo almeno una rete per parte.

Premier League: possibili vincenti

Brentford o pareggio (in Brentford-Newcastle)

Aston Villa (in Aston Villa-Southampton)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Aston Villa-Southampton

Crystal Palace-Manchester City

Premier League: le partite da almeno un gol per squadra

Brentford-Newcastle

Crystal Palace-Manchester City

Comparazione quote

La vittoria del Manchester City è quotata a 1.55 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” in Brentford-Newcastle è quotato invece a 1.43 su Goldbet e Lottomatica e a 1.47 su Snai.

