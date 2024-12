I pronostici del weekend (7-8 dicembre): Serie A e campionati esteri

I pronostici del weekend: tornano in campo Serie A, Serie B, Ligue 1, Bundesliga, Liga, Eredivisie e Premier League.

In attesa del ritorno delle coppe europee, con Champions League, Europa League e Conference League che torneranno in campo a partire da martedì, i protagonisti del weekend sono i principali campionati di calcio: Serie A, Serie B, Ligue 1, Bundesliga, Liga, Eredivisie e Premier League.

In Serie A la Roma in crisi nera e addirittura in zona retrocessione deve assolutamente battere il Lecce per tornare a respirare: con Ranieri qualche miglioramento si è intravisto rispetto alla gestione Juric, mentre Giampaolo dall’altra parte è stato anche baciato dalla fortuna contro Venezia e Juventus.

I pronostici sulle altre partite

Tra le partite da almeno tre gol complessivi, dando un’occhiata alle statistiche e agli expected goals delle squadre in questione, occhio a Bayern Monaco-Heidenheim e Bayer Leverkusen-St. Pauli di Bundesliga, Betis-Barcellona di Liga, Aston Villa-Southampton di Premier League e St. Etienne-Marsiglia di Ligue 1.

Tra le sfide da almeno un gol per squadra riflettori puntati in particolare su Borussia Monchengladbach-Borussia Dortmund e Hoffenheim-Friburgo di Bundesliga, Tottenham-Chelsea di Premier League, Girona-Real Madrid di Liga e Brentford-Newcastle di Premier League.

Pronostici: le partite da almeno tre gol complessivi

• Bayern Monaco-Heidenheim, Bundesliga, sabato 15:30

• Bayer Leverkusen-St. Pauli, Bundesliga, sabato 15:30

• Betis-Barcellona, Liga, sabato 16:15

• Aston Villa-Southampton, Premier League, sabato 16:00

• St. Etienne-Marsiglia, Ligue 1, domenica 20:45

Le probabili squadre vincenti: i pronostici

• Roma (in Roma-Lecce, Serie A, sabato 20:45)

• Eintracht Francoforte (in Eintracht Francoforte-Augsburg, Bundesliga, sabato 15:30)

• Lens (in Lens-Montpellier, Ligue 1, domenica 15:00)

• Cremonese (in Cremonese-Reggiana, Serie B, domenica 15:00)

• Atletico Madrid (in Atletico Madrid-Siviglia, Liga, domenica 21:00)

Partite da almeno un gol per squadra

• Borussia Monchengladbach-Borussia Dortmund, Bundesliga, sabato 1830

• Tottenham-Chelsea, Premier League, domenica 17:30

• Hoffenheim-Friburgo, Bundesliga, domenica 17:30

• Girona-Real Madrid, Liga, sabato 21:00

• Brentford-Newcastle, Premier League, sabato 16:00