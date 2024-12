Lazio-Napoli, Coppa Italia: tv in chiaro, streaming, probabili formazioni, pronostico

Lazio-Napoli è una partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia e si gioca giovedì alle 21:00: notizie, probabili formazioni, pronostico, tv e streaming.

È indubbiamente l’ottavo di finale più nobile tra quelli in programma, dal momento che Lazio e Napoli sono in lotta, ad oggi, per qualcosa di veramente importante. Gli azzurri di Antonio Conte continuano a guardare tutti dall’alto verso il basso in Serie A e domenica hanno difeso il primato grazie alla vittoria – la seconda di fila dopo quella con la Roma, firmata Lukaku – ottenuta in casa del Torino (0-1), trafitto da un gol di McTominay, forse il più azzeccato tra gli acquisti effettuati in estate dal club partenopeo.

Ennesimo clean sheet, dunque, per un Napoli sempre più cinico e chirurgico: solo la Juventus ha subito meno gol degli azzurri (9), che rispetto alle dirette concorrenti hanno pure il vantaggio” se così possiamo definirlo, di non dover giocare le coppe europee, potendosi permettere di scendere in campo una volta a settimana.

Questa, però, farà eccezione, visto che la squadra di Conte sarà impegnata in Coppa Italia: per il Napoli non si tratterà del debutto nella competizione, avendo iniziato il proprio cammino in pieno agosto (vittoria ai rigori con il Modena e successo travolgente con il Palermo, abbattuto 5-0 lo scorso settembre). La Lazio, invece, parte dagli ottavi di finale: i biancocelesti arrivano all’appuntamento dopo l’inaspettata sconfitta di Parma (3-1), che ha rallentato la corsa degli uomini di Marco Baroni, imbattuti da metà ottobre in campionato. Il tonfo in Emilia ha fatto perdere un po’ di quota ai capitolini, scivolati al quinto posto ma comunque a -4 dalla vetta. In realtà la Lazio aveva mostrato qualche piccolo segno di cedimento anche in Europa League, pareggiando 0-0 con i bulgari del Ludogorets.

Conte dovrebbe approfittare della Coppa Italia per regalare minuti a chi finora ha giocato poco. Pensamo per esempio ai vari Neres, Rafa Marin, Simeone, Gilmour e Ngonge. Turnover anche per Baroni: duello tra Pedro e Dele-Bashiru sulla trequarti, ma si contendono una maglia pure Tchaouna e Noslin.

Come vedere Lazio-Napoli in diretta tv e streaming

La sfida Lazio-Napoli è in programma giovedì alle 21:00 e si giocherà allo stadio Olimpico di Roma. La gara verrà trasmessa in chiaro da Mediaset, detentrice dei diritti sul torneo, su Italia 1 (canale numero 506 del digitale terrestre). Sarà possibile vedere Lazio-Napoli anche attraverso la diretta streaming su Mediaset Infinity e su Mediaset Play.

Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 1.80 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il pareggio è quotato invece a 3.15 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Il pronostico

Negli ultimi cinque precedenti in Coppa Italia tra Lazio e Napoli gli azzurri non hanno mai vinto: 3 successi dei biancocelesti e due pareggi. Conte riuscirà ad invertire il trend? L’obiettivo del tecnico salentino, si sa, è il campionato, ma crediamo che anche in questa circostanza il suo Napoli non si arrenderà facilmente, in una gara da almeno un gol per parte e che potrebbe anche terminare ai calci di rigore.

Le probabili formazioni di Lazio-Napoli

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Patric, Gigot, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Tchaouna, Pedro, Zaccagni; Castellanos.

NAPOLI (4-3-3): Caprile; Di Lorenzo, Rafa Marin, Buongiorno, Spinazzola; Folorunsho, Gilmour, McTominay; Ngonge, Simeone, David Neres.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1