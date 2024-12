Fulham-Brighton, Premier League: tv, probabili formazioni, pronostico

Fulham-Brighton è una partita della quattordicesima giornata di Premier League e si gioca giovedì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il Fulham, come sta facendo da qualche anno a questa parte, continua a gravitare a metà classifica, non molto distante dalla zona Europa ed allo stesso tempo con un divario rassicurante (+10) sulla zona retrocessione. I Cottagers di Marco Silva dopo 13 giornate sono decimi e fanno parte del gruppone di squadre che sono a ridosso del settimo posto. Se fossero stati più continui, probabilmente oggi sarebbero ancora più in alto: per ora il loro bilancio recita 5 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte.

Dopo l’inaspettato tonfo casalingo con il Wolverhampton (1-4), il Fulham è riuscito a limitare i danni del derby con il Tottenham, domenica scorsa fermato sul pareggio (1-1). Nella stracittadina londinese è accaduto tutto nel secondo tempo, con gli uomini guidati dal tecnico portoghese che a metà ripresa hanno riacciuffato gli Spurs con una rete di Cairney, il quale successivamente, ad una manciata di minuti dal fischio finale, si è fatto espellere, finendo anzitempo sotto la doccia.

Nel turno infrasettimanale a Craven Cottage è di scena il Brighton, che a sorpresa occupa il quarto posto dietro a tre big come Liverpool, Arsenal e Chelsea, a quota 23 punti (gli stessi del Manchester City campione in carica, per intenderci). Il giovane tecnico svizzero Fabian Hurzeler, debuttante in Premier League, per il momento non sta facendo rimpiangere il predecessore De Zerbi, che nei due anni alla guida dei Seagulls era (in parte) riuscito a portare il club in un’altra dimensione.

Se il Brighton ce la farà a rimanere lassù è comunque tutto da vedere. Da ottobre in poi, intanto, Welbeck e compagni hanno perso soltanto con il Liverpool e vengono da tre risultati positivi (vittorie con Manchester City e Bournemouth e pareggio con il Southampton).

Come vedere Fulham-Brighton in diretta tv e in streaming

La sfida tra Fulham e Brighton è in programma giovedì alle 20:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Sembrano esserci tutti i presupposti per assistere ad un match divertente, tra due squadre che al momento non hanno problemi di classifica né particolari pressioni con cui dover fare i conti. Il Brighton ha le carte in regola per evitare quantomeno la sconfitta in una gara da almeno una rete per parte.

Le probabili formazioni di Fulham-Brighton

FULHAM (4-2-3-1): Leno; Tete, Diop, Bassey, Robinson; Berge, Pereira; Iwobi, Smith Rowe, Nelson; Muniz.

BRIGHTON (4-2-3-1): Verbruggen; Lamptey, van Hecke, Dunk, Estupinan; Baleba, Ayari; Rutter, Joao Pedro, Mitoma; Welbeck.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2