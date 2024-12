Bournemouth-Tottenham, Premier League: tv, probabili formazioni, pronostico

Bournemouth-Tottenham è una partita della quattordicesima giornata di Premier League e si gioca giovedì alle 21:15: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Tottenham settimo, Bournemouth tredicesimo. Eppure sono soltanto due i punti che al momento separano gli Spurs e le Cherries: sì, la classifica della Premier Legue, soprattutto nella zona “centrale”, continua ad essere cortissima ed anche i rossoneri di Andoni Iraola, che in questo campionato stanno andando decisamente oltre le aspettative, non sono troppo distanti dall’Europa.

Il Tottenham invece non può essere pienamente soddisfatto del percorso, nonostante qualche prestazione da applausi (come, per esempio, il 4-0 in casa del Manchester City). La squadra di Ange Postecoglou pecca in quanto a continuità e per ora non riesce a stabilizzarsi tra le prime quattro, che sarebbe l’obiettivo stagionale. Son e compagni sono troppo discontinui: dopo il roboante successo dell’Etihad Stadium si sono fatti riacciuffare in extremis in Europa League dalla Roma (2-2) ed in campionato, nel derby con il Fulham, non sono andati al di là di un pareggio (1-1), malgrado abbiano giocato con un uomo in più negli ultimi minuti di gioco. Postecoglou, ad ogni modo, può andare fiero della produzione offensiva dei suoi uomini: nel momento in scriviamo il Tottenham vanta il miglior attacco del torneo con 28 gol, meglio del Liverpool capolista. Non è da meno, sotto questo punto di vista, neppure il Bournemouth, che per essere una “piccola” sta facendo registrare numeri degni di nota: con il 4-2 rifilato sabato scorso al Wolverhampton le Cherries hanno raggiunto quota 20, riuscendo pure a voltare subito pagina dopo le due sconfitte con Brentford e Brighton.

Come vedere Bournemouth-Tottenham in diretta tv e in streaming

La sfida tra Bournemouth e Tottenham è in programma giovedì alle 21:15. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Gara potenzialmente divertente e spettacolare al Vitality Stadium, in cui gol ed emozioni non mancheranno. I londinesi hanno più qualità ed è normale che siamo leggermente favoriti ma resta una trasferta insidiosa, soprattutto per una squadra altalenante come quella di Postecoglou.

Le probabili formazioni di Bournemouth-Tottenham

BOURNEMOUTH (4-2-3-1): Kepa; Smith, Zabarnyi, Senesi, Kerkez; Adams, Christie; Semenyo, Kluivert, Tavernier; Evanilson.

TOTTENHAM (4-3-3): Forster; Pedro Porro, Dragusin, Davies, Udogie; Kulusevski, Bissouma, Maddison; Johnson, Solanke, Son.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2