I pronostici di giovedì 5 dicembre: Coppa Italia, Premier League e non solo

I pronostici di giovedì 5 dicembre: ci sono partite di Coppa Italia, Premier League, Primeira Liga portoghese e Saudi Pro League.

La prima tornata di partite degli ottavi di finale di Coppa Italia si chiude stasera con la sfida più nobile e attesa tra quelle in programma: Lazio-Napoli. Gli azzurri di Antonio Conte continuano a guardare tutti dall’alto verso il basso in Serie A e domenica hanno difeso il primato grazie alla vittoria – la seconda di fila dopo quella con la Roma, firmata Lukaku – ottenuta in casa del Torino (0-1), trafitto da un gol di McTominay, forse il più azzeccato tra gli acquisti effettuati in estate dal club partenopeo.

Ennesimo clean sheet, dunque, per un Napoli sempre più cinico e chirurgico: solo la Juventus ha subito meno gol degli azzurri (9). Negli ultimi cinque precedenti in Coppa Italia tra Lazio e Napoli gli azzurri non hanno mai vinto: 3 successi dei biancocelesti e due pareggi. Conte riuscirà ad invertire il trend? L’obiettivo del tecnico salentino, si sa, è il campionato, ma crediamo che anche in questa circostanza il suo Napoli non si arrenderà facilmente, in una gara da almeno un gol per parte e che potrebbe anche terminare ai calci di rigore.

I pronostici sulle altre partite

In Premier League le ultime due partite del turno infrasettimanale si preannunciano scoppiettanti. Fulham-Brighton è sfida tra due squadre che al momento non hanno problemi di classifica né particolari pressioni con cui dover fare i conti, il Tottenham è discontinuo ma ha segnato ben 28 gol e affronta una squadra che pure segna e subisce gol con una certa continuità, il Bournemouth.

Pronostici: la scelta del Veggente

• MULTIGOL 1-3 CASA + MULTIGOL 1-3 OSPITE in Lazio-Napoli, Coppa Italia, ore 21:00

Vincenti

Al Shabab (in Al Shabab-Al Fateh, Saudi Pro League, ore 18:00)

(in Al Shabab-Al Fateh, Saudi Pro League, ore 18:00) Brighton o pareggio (in Fulham-Brighton, Premier League, ore 20:30)

(in Fulham-Brighton, Premier League, ore 20:30) Tottenham o pareggio (in Bournemouth-Tottenham, Premier League, ore 21:15)

(in Bournemouth-Tottenham, Premier League, ore 21:15) Sporting CP (in Moreirense-Sporting CP, Primeira Liga, ore 21:15)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Al Shabab-Al Fateh, Saudi Pro League , ore 18:00

, ore 18:00 Moreirense-Sporting CP, Primeira Liga, ore 21:15

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Fulham-Brighton , Premier League, ore 20:30

, Premier League, ore 20:30 Bournemouth-Tottenham , Premier League, 21:15

, 21:15 Lazio-Napoli, Coppa Italia, 21:00

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 10.24 GOLDBET ; 10.12 SNAI; 10.24 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• Pareggio in Lazio-Napoli, Coppa Italia, ore 21:00