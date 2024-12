Juve Stabia-SudTirol, Serie B: tv, formazioni, pronostico

Juve Stabia-SudTirol è una partita della sedicesima giornata di Serie B e si gioca venerdì alle 20:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Dopo un avvio di campionato decisamente sorprendente, parliamo pur sempre di una squadra neopromossa, la Juve Stabia di Pagliuca ha vissuto un momento di appannamento. Normale: difficile intanto reggere la pressione quando sei in alto e hai altri obiettivi, e poi è evidente che la rosa non è stata costruita per arrivare davanti a tutti alla fine della stagione.

Si sapeva che questo momento sarebbe arrivato, e infatti in casa campana si pensa solo alla salvezza che vista la durata del campionato di Serie B è abbastanza lontana. Certo, al momento la classifica sorride, decisamente alla formazione padrona di casa che, contro un SudTirol in piena crisi, penultimo in classifica e che arriva da cinque sconfitte consecutive, ha la possibilità, almeno per una notte, di rientrare in maniera prepotente dentro la zona playoff. Non è questo come detto l’obiettivo, ma stare lontani da quelle dietro regalerebbe sicuramente tranquillità nell’andare ad affrontare i prossimi match.

Da un lato, in poche parole, visto anche il pareggio (che gol di Folino in rovesciata) acciuffato sul campo del Cittadella, abbiamo una squadra viva e che lotta; dall’altro, invece, c’è una formazione che non sembra al momento essere in gradi di reagire in nessun modo a tutte quelle che sono le avversità che stanno venendo fuori in questa stagione. Il risultato, quindi, ci appare quasi scontato, anche perché i gialloneri devono ritrovare un’affermazione tra le mura amiche che manca da molto tempo, precisamente dal 29 settembre contro il Pisa.

Succulenta la vittoria della Juve Stabia, che i bookmaker pagano oltre due volte la posta. Impossibile, visto il momento, pensare che il SudTirol possa riuscire a prendere punti su un campo difficile. Insomma, il match appare scritto.

Le probabili formazioni di Juve Stabia-SudTirol

JUVE STABIA: (3-4-2-1): Thiam; Folino, Bellich, Rocchetti; Floriani, Leone, Pierobon, Fortini; Maistro, Candellone; Adorante.

SUDTIROL (5-4-1): Drago; El Kouakibi, Kofler, Ceppitelli, Masiello, Davi; Martini, Arrigoni, Molina, Casiraghi; Odogwu.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0