Leclerc ha fatto la sua scelta: tifosi Ferrari gelati

Leclerc ha fatto la sua scelta: manca solamente una gara alla fine del Mondiale ma il pilota della Ferrari ha già messo nero su bianco le intenzioni

Manca una sola gara alla fine del Mondiale e la Ferrari ha ancora la possibilità di prendersi il mondiale costruttori. Sarebbe importante, senza dubbio, riuscire a superare la McLaren che, al momento, è davanti di 21 punti. Ma ce ne stanno tanti a disposizione, lo sappiamo, e quindi il sogno rimane vive.

Come è vivo il sogno di Leclerc di chiudere al secondo posto nel mondiale piloti. Il monegasco, conquistando la vittoria ad Abu Dhabi, e anche il giro veloce del tracciato, andrebbe alle spalle di Verstappen senza nemmeno guardare il finale di Lando Norris, che per un po’ ha cercato di strappare il titolo all’olandese. Insomma, un’ultima gara che potrebbe anche regalare delle belle sorprese alla Ferrari, magari una bella doppietta proprio alla fine di tutto.

Leclerc ha deciso: ecco cosa sarebbe meglio

Doppietta? Magari, ma Leclerc, guardando alla scuderia e mettendo da parte quello che è un titolo personale, nella conferenza stampa dopo il Gran Premio del Qatar ha rivelato il vero obiettivo. “In un anno come questo, in cui è stato molto difficile per la squadra e abbiamo attraversato momenti complicati, sarebbe comunque una soddisfazione ottenere la seconda posizione. Quindi, sì, farò di tutto per ottenerla. Ma il titolo Costruttori è più importante“. Insomma niente secondo posto ma titolo costruttori che a Maranello manca da tantissimo tempo. Sarebbe una vera e propria soddisfazione per tutti.

Leclerc ha infine commentato in questo modo il finale: “Onestamente, avrei firmato subito se avessi avuto un foglio che mi dicesse che saremmo arrivati secondi. Sapevamo che sarebbe stato molto difficile in termini di ritmo. La McLaren era super forte”. Dichiarazioni che, comunque, non sono piaciute a tutti i tifosi della Ferrari. Anzi, ai tifosi di Leclerc per essere precisi. Sì, perché nel Circus sono molti quelli che si innamorano dei tifosi e lasciano da parte le scuderie.