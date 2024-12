Celta Vigo-Maiorca, Liga: tv, probabili formazioni, pronostico

Celta Vigo-Maiorca è una partita valida per la sedicesima giornata della Liga e si gioca venerdì alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Di solito, quando si affrontano queste due formazioni, la classifica è invertita. Nel corso degli ultimi anni è stato davanti il Celta Vigo al Maiorca, ma stavolta sono gli isolani, che hanno iniziato alla grandissima la stagione, ad avere 24 punti in classifica, un dato clamoroso, rispetto ai 18 dei padroni di casa. Che non sono pochi, ovviamente. Sono tantissimi quelli di Muriqi e compagni.

Che, però, iniziano – o almeno questa è stata l’impressione – ad avere dei problemi. Messi in evidenza dalla sfida di qualche giorno fa contro il Barcellona. Cinque a uno in casa: una sconfitta bruciante nel risultato ma anche nei contenuti della stessa. Praticamente il match si è giocato quasi sempre da una parte del campo e solamente un errore degli uomini di Flick ha permesso a Muriqi, l’ex Lazio, di trovare quello che è stato un pari momentaneo. In poche parole iniziano ad esserci dei problemi. E in mezzo a questi problemi una squadra esperta come il Celta Vigo ci potrebbe sguazzare e avvicinarsi in classifica allontanandosi, soprattutto, dalla zona rossa della graduatoria spagnola.

Anche il Celta ha avuto un impegno durante la settimana: quello in Coppa del Re contro il Salamanca: abbastanza semplice, anche molto semplice, visto è finita sette a zero e quindi il turno è stato superato in maniera agevole. Qui il tecnico del Celta ha fatto turnover, si è potuto prendere questo lusso, e siccome il Maiorca di certo non è abituato a giocare ogni tre giorni, potrebbe pagare sia sotto l’aspetto fisico che mentale il proprio impegno.

Come vedere Celta Vigo-Maiorca in diretta tv e streaming

La sfida Celta Vigo-Maiorca, valida per la sedicesima giornata della Liga spagnola, è in programma venerdì alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Il Celta Vigo in casa è una squadra temibile e può realmente dire la propria in questo match. I tre punti dovrebbero arrivare, forse anche con un po’ di difficoltà, ma il Maiorca tornerà a casa battuto.

Le probabili formazioni di Celta Vigo-Maiorca

CELTA VIGO (3-4-2-1): Guaita; Rodriguezz, Starleft, Alonso; Alvarez, Rodriguez, Moriba, Mingueza; Aspas, Bamba; Douvikas.

MAIORCA (4-2-3-1): Roman; Maffeo, Valjent, Raillo, Mojica; Morlanes, Samu Costa; Valery, Sanchez, Darder; Muriqi.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1