Sinner, non lo diresti mai: quel vizio insopportabile

Sinner, c’è qualcosa che non sai a proposito del numero 1 del mondo.

Sul suo conto sappiamo ormai tutto. Più o meno. Ci sono aspetti della sua vita che non conosceremo mai e poi mai, infatti, essendo lui un tipo estremamente riservato che non ama parlare di sé se non in ottica sportiva. Ciò nonostante, nel tempo abbiamo di sicuro imparato a conoscerlo meglio, ad avere contezza di alcuni lati del suo carattere che, adesso, non ci sono più del tutto estranei.

Sappiamo, per esempio, che Jannik Sinner è un tipo scaramantico, benché solo in campo. Quando gioca ha cura di passare sulle righe che delimitano l’area di gioco solo in un certo modo, come se questa abitudine lo preservasse, in un certo senso, dalla sventura e dalla cattiva sorte. Sappiamo, poi, a quanto ammonta di preciso il suo conto in banca, essendo piuttosto semplice, di questi i tempi, fare i conti in tasca agli atleti e scoprire, alla luce di ciò, quanti soldi siano finiti nelle loro tasche per questa o per quell’altra vittoria.

Siamo perfettamente a conoscenza, dunque, del fatto che ha vinto un botto di denaro, nel corso di questo 2024 che gli ha sorriso dall’inizio alla fine. Si è perfino aggiudicato, come se non avesse vinto abbastanza altrove, il Six Kings Slam, al termine del quale, come si ricorderà, c’era in palio per un assegno pari a ben 6 milioni. Ma siamo proprio sicuri di sapere tutto, ma proprio tutto, a proposito del campione altoatesino?

Sinner l’accende e la spegne così

La risposta, benché sia fuor di dubbio che tanti dettagli riguardanti la sua vita privata siano trapelati nel tempo, è no. Proprio perché, per l’appunto, Sinner è sempre stato abilissimo a tenere nascosto ciò che, per un motivo o per un altro, non voleva che il pubblico venisse a sapere.

😭ogni tanto penso a mini jannik che per allenarsi spegne e accende la luce con una pallina da tennis persona non reale fin da quando era un feto😭 pic.twitter.com/FY2vIvrfYF — sconnessa (@alexiuss11) November 30, 2024



Di tanto in tanto, però, è lui stesso a sbottonarsi e a rivelare “spigoli” inaspettati del suo carattere, oppure aneddoti del suo passato. Uno su tutti. Come quando, tanto tempo fa, in un momento storico in cui non era ancora il campione indiscusso che è oggi, rivelò qualcosa di inaspettato a Che tempo che fa, al cospetto di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. La clip di quel momento, ancora oggi, diventa virale ogni volta che qualcuno la tira di nuovo fuori ricondividendola sui social.

Sollecitato dal conduttore, il piccolo Jannik raccontò, in quell’occasione, di aver passato ore e ore, da adolescente, chiuso in camera a lanciare la pallina da tennis contro l’interruttore, accendendo e spegnendo la luce. Con buona pace del suo vicino di stanza, che mai e poi mai avrebbe potuto immaginare che quell’allenamento fosse funzionale all’ascesa al trono del suo coinquilino.