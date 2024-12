Anna Kalinskaya cuore e lacrime: che è successo con Sinner?

Anna Kalinskaya e Sinner sembrano essere sempre più lontani. Lei pubblica una storia con cuore e lacrime su Instagram. Cosa è successo?

Dobbiamo dirlo, per il momento un annuncio ufficiale sulla rottura non c’è mai stato. Ma è evidente che le strade tra Anna Kalinskaya e Jannik Sinner in questo momento sono divise.

Lei praticamente da un po’ di tempo è scomparsa da quelle che sono le uscite pubbliche del tennista azzurro. Da che era sempre vicina, soprattutto nel momento in cui Jannik vinceva dei trofei, a che non c’è mai: non c’è stata ad esempio alle Atp Finals quando Sinner ha trionfato a Torino, e non c’è stata nemmeno nelle finali della Coppa Davis che hanno visto, di nuovo, protagonista l’azzurro che ha trascinato i compagni verso il secondo successo di fila. Insomma, strade davvero separate.

Anna Kalinskaya e quelle storie per la collega

Lei, in tutto questo, continua tranquillamente e serenamente la sua vita – ed è anche giusto così – pubblicando quasi quotidianamente delle storie sul proprio profilo Instagram. Una delle ultime hanno visto protagonisti cuoricini e lacrime. Ma non era dovuti a Sinner, ovviamente.

“Nelle sue storie la tennista – si legge sul portale mowmag.com – ha mostrato vicinanza a una collega che ha deciso di ritirarsi: si tratta di Elena Vesnina che appende la racchetta al chiodo e lo ha comunicato tramite i suoi social, con un post in cui comunicava il suo ritiro ufficiale dal tennis. Un ritiro che non è passato inosservato anche perché ripreso da Anna, che ha omaggiato la sua connazionale con una storia: nelle immagini c’è la Vesnina in campo mentre riceve un’ovazione. A corredo la Kalinsakaya, ha aggiunto un cuore e un’emojy delle lacrime”. Immediatamente dopo sono arrivati anche i messaggi di auguri per la bella tennista russo che appunto faceva il compleanno ma in tutto questo non sono arrivati, almeno pubblicamente, quelli di Jannik Sinner. Un altro segnale che le strade sono divise e tutti ormai, per evitare queste continue illazioni, si aspettano una comunicazione ufficiale nel merito. Non sappiamo se arriverà mai o meno, sappiamo solo che i fatti dicono questo.