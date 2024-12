Le ferie non fanno per Sinner: di nuovo in campo, quanta fretta

Sinner non vuole perdere un solo istante: non ha resistito alla tentazione.

All’indomani del secondo trionfo consecutivo degli azzurri in Coppa Davis, Jannik Sinner si è concesso, finalmente, qualche giorno di riposo. Non troppi, intendiamoci: il numero 1 del mondo non ha tempo da perdere, con la stagione 2025 che incombe e tanti successi che, in un modo o nell’altro, dovrà essere in grado di confermare nell’anno che verrà.

Archiviata la competizione a squadre è volato a Montecarlo, dove risiede, per rilassarsi un po’. Dopodiché, così pare, è volato alla volta di Miami. Non gli interessava godersi il mare e il sole – suvvia, lui proviene pur sempre dalle montagne – ma il fatto è che, in Florida, c’è qualcuno che gli sta particolarmente a cuore. Si tratta di Anna Kalinskaya, che in teoria è la sua fidanzata, ma che in pratica potrebbe essere la sua ex, per quel che ne sappiamo, almeno a giudicare dagli indizi che i due hanno disseminato nelle ultime settimane.

Già oggi, però, il campione di San Candido è dovuto rientrare in Italia: stasera c’è il gala della Fitp e va da sé che, al termine di un’annata talmente straordinaria, sarà lui il protagonista indiscusso della serata. Sbrigata anche questa “pratica” sarà poi tempo, per il re del ranking Atp, di partire per Dubai. Lì svolgerà la off season prima del rientro a casa, previsto per il giorno di Natale, tra i monti del Trentino Alto Adige.

Decisione last minute per Sinner: ci sarà anche lui

Salutati amici e parenti, infine, scoccherà l’ora della trasferta australiana, che lo scorso anno, come senz’altro si ricorderà, gli ha regalato la gioia più grande: il suo primo titolo Slam.

Sinner ha deciso di non partecipare ai primi tornei in calendario, ma di esordire direttamente nel suo regno, ossia agli Australian Open, che nel 2025 si disputeranno dal 12 al 26 gennaio. Deve aver avuto una certa fretta, però, visto e considerato che, quasi al fotofinish, ha deciso di accettare l’invito giunto al suo indirizzo nelle scorse ore.

Jannik prenderà parte ad uno speciale evento di beneficenza, organizzato dall’Happy Slam, che si terra nei giorni immediatamente precedenti all’inizio dello Slam nella terra dei canguri. Si giocherà tra il 7 e il 10 gennaio, sempre alla Rod Laver Arena, e ai nastri di partenza ci saranno, oltre al numero 1 del mondo, anche altre due stelle del tennis mondiale, ovvero Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. Ne vedremo delle belle, dunque, ancor prima che la stagione 2025 entri ufficialmente nel vivo.