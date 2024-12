Notte brava per Fognini: sedotto e incastrato

Fognini, la scelta inaspettata lascia i tifosi a bocca aperta.

Non si può certo dire che il destino manchi d’inventiva. O che non abbia un gran senso dell’umorismo. Se non avesse né l’uno e né l’altro, del resto, non sarebbe successo quello che, invece, sappiamo essere accaduto per ben due anni di fila.

Anche nel 2024, infatti, ironia della sorte, Fabio Fognini vinceva un titolo Challenger nell’esatto momento in cui i suoi ex compagni di squadra della Nazionale stringevano al petto la seconda Coppa Davis conquistata dalla banda di Filippo Volandri. Come a voler sottolineare che non sentiva troppo la mancanza di quella maglia azzurra, sebbene resti inteso che gli abbia fatto male l’inattesa estromissione, lo scorso anno, dall’Italtennis.

Il capitano del battaglione italiano aveva deciso tutto sulla base del ranking e delle performance dell’ultimo anno, motivo per il quale il tennista di Arma di Taggia era rimasto a guardare. Ma non l’aveva presa bene, tanto è vero che, come sicuramente si ricorderà, non erano mancate le polemiche al veleno indirizzate, per l’appunto, a Volandri. Dopodiché, ha archiviato la pratica Nazionale una volta per tutte e si è rimesso sotto, pronto a battersi per dimostrare a tutti che non era vero, come in tanti avevano invece pensato, che fosse giunto per lui il momento di appendere la racchetta al chiodo.

Fognini superstar, dal campo al palcoscenico

Fognini ha ancora qualche colpo da sparare e non intende rinunciarvi, men che meno dopo aver conquistato, sul finire della stagione, un bel titolo che conferma il fatto che sia ancora strepitosamente in forma.

E per suggellare questo momento on fire, come se non bastasse, Fabio ha addirittura deciso di concedersi un’avventura di una notte. Non in quel senso lì, essendo lui felicemente sposato con la campionessa Flavia Pennetta, ma in un’altra accezione. Sarà lui, sabato 7 dicembre, il ballerino per una notte che Milly Carlucci ha assoldato per rendere ancor più scoppiettante la semifinale dello show Ballando con le stelle.

Potrebbe essere per lui un banco di prova, tra l’altro, visto che gira voce che la padrona di casa lo voglia nello show come concorrente, dopo essersi assicurata, quest’anno, la presenza di un’altra dea dello sport azzurro, ovvero Federica Pellegrini. Non resta che scoprire, a questo punto, se Fognini sia in grado di brillare sul palcoscenico tanto quanto ha fatto e continua a fare, ancora oggi, in campo.