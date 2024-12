Sinner prende tempo, Alcaraz accorcia: è già tutto deciso

Mentre Alcaraz ha già dato l’annuncio ufficiale, tutto tace in merito a Sinner.

Jannik Sinner è stato chiaro. Giusto il tempo di alzare al cielo l’insalatiera in palio alla Coppa Davis, la seconda nel giro di un anno, che già aveva messo le mani avanti circa la sua partecipazione all’edizione 2025 della competizione a squadre.

Non che faccia il prezioso, intendiamoci, non sarebbe nel suo stile. Solo che, dopo averne conquistate due di fila, ci sta sia che voglia lasciare spazio ad altri aspiranti campioni del mondo e sia, perché no, che voglia anticipare le vacanze. Partecipare alle Finals della Davis significa allungare la stagione di un’altra settimana e sottrarre tempo o alle vacanze o alla off-season. Da qui, dunque, la decisione, ancora comunque da ponderare, di prendersi una pausa dalla Nazionale azzurra.

Tanto più che la prossima stagione sarà, se possibile, ancor più impegnativa di quella che Sinner e i suoi colleghi si sono appena lasciati alle spalle. Il numero 1 del mondo dovrà confermare il trend positivo di questo anno e dimostrare che ha meritato di vincere tutto quello per cui si è distinto in questi ultimi 12 mesi. E non sarà facile, con così tanti cani all’osso pronti a mettergli i bastoni tra le ruote.

Sinner tentenna e Alcaraz vola: ci sarà anche lui

Uno di questi è senza ombra di dubbio Carlos Alcaraz, che ha vinto quest’anno gli altri due Slam del calendario Atp. E che, probabilmente, è quello che più ha patito il boom di Sinner, essendo chiaramente il suo principale competitor.

La lungimiranza, tuttavia, non gli manca, tanto è vero che il campione iberico ha già deciso, a differenza di Sinner, di regalarsi una gran bella avventura, il prossimo anno. Se Sinner non ha ancora fiatato a tal proposito, il rivale di Murcia ha confermato la volontà di partecipare alla Laver Cup, che nel 2025 si giocherà a San Francisco. L’annuncio ufficiale è arrivato nelle scorse ore e Carlitos, naturalmente, si aggiungerà al Team Europe.

E anche lui, come un po’ tutti, organizzatori dell’evento inclusi, starà tenendo le dita incrociate nella speranza che Sinner decida di prendervi parte. Fino a questo momento ha preferito disertare, ma gli organizzatori ci riproveranno fino a che, probabilmente, non capitolerà. E chissà che questo non possa essere, per noi e per il pubblico della Laver Cup, la volta buona per vedere il numero 1 del mondo in un’altra veste.