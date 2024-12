Gratta e vinci vegetariano: una scoperta inaspettata

Gratta e vinci, sgarrare si può, ma solo per una buona ragione.

In linea di massima, la storia del gioco d’azzardo ci insegna che la dea bendata arriva a farci visita nei momenti più impensabili. Quando meno, cioè, ironia della sorte, le persone si aspetterebbero di imbattersi in essa e di scoprire di avere avuto un incontro ravvicinatissimo con la fortuna.

Un trend, questo, confermato dagli innumerevoli racconti di queste stesse persone, che anche a distanza di tempo faticano a capacitarsi di essere stati così tanto fortunati. E siamo certi che, tra qualche anno, pure Robert Moore darà l’impressione di non credere ancora a quanto accaduto nei giorni scorsi. Anche perché, come scoprirete a breve, la sua storia ha dell’incredibile sotto vari punti di vista.

Ce l’ha, in primo luogo, perché la fortuna ha bussato alla sua porta, come dicevamo pocanzi, in un momento abbastanza insolito. Provate ad immaginare a cosa provereste se, rientrando a casa dopo aver sbrigato delle commissioni, scopriste all’improvviso di diventare ricchi. Lo avete fatto? Se la risposta è sì, bene: adesso sapete per filo e per segno come si sia sentito questo uomo della Carolina del Nord.

Tra cavoli e zucchine spunta il Gratta e vinci: che buono lo strappo alla regola

Partiamo dal principio. Il signor Moore, qualche giorno fa, come spesso accade a tutte le latitudini, si è recato in un grosso supermercato nella contea di Gaston per comprare alcune cose.

Ce lo aveva spedito la moglie, che gli aveva domandato, appunto, di andare a fare la spesa e di fare incetta di verdure. Robert era corso al supermercato, aveva fatto una bella spesa vegetariana e, a quel punto, già che c’era, aveva comprato anche un Gratta e vinci della serie Win Big, per 20 dollari. Al rientro a casa, tra i broccoli e le zucchine la moglie aveva trovato anche il tagliando. Che, manco a dirlo, si è affrettata a grattare, nella smania di scoprire cosa le fosse toccato in sorte.

Qualche istante dopo, ha iniziato ad urlare per casa e a chiamare il marito, pregandolo di raggiungerla nell’altra stanza. Aveva appena scoperto di aver vinto 2 milioni di dollari grazie a quel biglietto che, pur rappresentando uno strappo alla regola rispetto alla lista della spesa, ha stravolto le loro vite. Al netto delle tasse, la coppia ha portato a casa poco meno di 1 milione di dollari.