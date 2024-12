Newcastle-Liverpool, Premier League: tv, probabili formazioni, pronostico

Newcastle-Liverpool è una partita valida per la quattordicesima giornata di Premier League e si gioca mercoledì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Nelle ultime sfide tra Liverpool e Manchester City raramente avevamo assistito ad un dominio così evidente da parte di una delle due squadre in campo. Domenica scorsa invece i Reds hanno fatto un sol boccone dei detentori del titolo: non è stata una vittoria schiacciante – è finita “solo” 2-0 – soltanto perché Salah e compagni non sono riusciti a concretizzare le numerosissime occasioni da gol costruite nell’arco del match, in cui gli uomini di Pep Guardiola, in grande difficoltà, si sono limitati a fare da sparring partner.

Per il Liverpool è stata la settima vittoria consecutiva tra le varie competizioni nonché l’ennesimo clean sheet per quella che continua ad essere la miglior difesa della Premier League con soli 8 gol subiti in 13 giornate. Non si esagera se si afferma che i Reds, al momento, sono la squadra più in forma del continente: il successo sul City, intanto, equivale ad una mezza ipoteca sul titolo, se consideriamo che Arne Slot e i suoi adesso hanno ben 9 punti di vantaggio sulla seconda (+11 sui campioni in carica, precipitati al quinto posto). Non c’è tempo, però, per rilassarsi: il Liverpool nel turno infrasettimanale fa visita ad un Newcastle che non se la passa benissimo. I Magpies negli ultimi due turni hanno ottenuto un solo punto tra West Ham e Crystal Palace e si sono allontanati ulteriormente dalla zona Europa. La classifica è ancora molto corta ma se la squadra di Eddie Howe vuole tornare a giocare le coppe europee deve affrettare il passo ed essere meno discontinua.

Il tecnico dei bianconeri contro i Reds potrebbe dover fare a meno del centravanti svedese Isak, uscito per un problema all’anca contro il Palace: al suo posto è pronto Wilson. Dall’altro lato, Slot medita di far rifiatare qualcuno: a centrocampo Jones insidia Szoboszlai.

Come vedere Newcastle-Liverpool in diretta tv e in streaming

La sfida tra Newcastle e Liverpool è in programma mercoledì alle 20:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Difficile andare contro questo Liverpool. Tutto sta girando a meraviglia in casa Reds ed i tre punti dovrebbero arrivare anche in una trasferta solitamente ostica come quella di Newcastle, contro un avversario che probabilmente dovrà fare a meno del suo attaccante più prolifico. Altra porta inviolata in vista per Slot?

Le probabili formazioni di Newcastle-Liverpool

NEWCASTLE (4-3-3): Pope; Livramento, Schar, Burn, Hall; Longstaff, Tonali, Bruno Guimaraes; Gordon, Wilson, Barnes.

LIVERPOOL (4-2-3-1): Kelleher; Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Jones, Gakpo; Darwin Nunez.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2