Sinner gioca il jolly: tentativo disperato, o la va o la spacca

Sinner uno di noi: così ha cercato di salvare il salvabile.

Le storie d’amore più romantiche si concludono – o hanno inizio, dipende dai punti di vista – sempre allo stesso modo. Con qualcuno che, sul filo del rasoio, riesce a raggiungere l’aeroporto, la stazione dei treni o quella dei bus giusto in tempo per riprendersi il suo amato o la sua amata. E visto che, diciamocelo, tutti quanti fanno il tifo per il lieto fine, ci piace pensare che anche in questo caso possa essere andata esattamente in questo modo.

Solo che i “protagonisti” di questo film non sono due attori, ma due tennisti. Due atleti peraltro parecchio noti, come se non bastasse. Lui si chiama Jannik Sinner ed è, come certamente saprete, il numero 1 del mondo, il miglior giocatore attualmente su piazza. Lei si chiama invece Anna Kalinskaya e, pur non essendo in vetta al ranking Wta, è comunque bravissima. Nonché molto bella. Talmente bella da aver fatto innamorare, per l’appunto, nientepopodimeno che il re della classifica mondiale maschile.

L’ultimo mese è stato abbastanza turbolento per questa coppia, nata su per giù nel bel mezzo della primavera scorsa. Si è saputo della loro relazione solo in prossimità del Roland Garros, ma è probabile che la passione tra i due colleghi sia esplosa qualche mese prima, benché siano stati bene attenti a non farsi scoprire. Peccato solo che, dopo essere stati così vicini, si siano allontanati per cause che, ancora oggi, ci sfuggono.

Sinner a Miami in gran segreto: tutt’altro che casuale

La sola cosa che sappiamo è che Anna, alle porte delle Finals, ha smesso di seguire Jannik sui social. Lui non ha mai levato il like alla pagina della bella tennista russa, ma resta il fatto che la Kalinskaya l’abbia ignorato – almeno in pubblico, perché in privato non si sa – sia in occasione della sua vittoria al torneo dei Maestri, che in concomitanza con il secondo exploit in Coppa Davis.

Potrebbe non essere tutto perduto, ad ogni modo. Pare, infatti, che Sinner sia stato avvistato a Miami, nelle scorse ore. E indovinate un po’ chi c’era in Florida, già da qualche settimana? Proprio lei, la sua presunta ex fidanzata, che lunedì festeggiava, come se non bastasse, il suo compleanno.

Voci di corridoio riferiscono che l’azzurro sia lì in vacanza, benché non si abbiano prove certe a supporto di questa notizia. Che abbiano fatto pace? Che lui sia volato negli States al fotofinish proprio per chiarire la situazione una volta per tutte e per riabbracciare la sua amata? Siamo dei romanticoni, quindi per noi la risposta non può che essere una: sì.