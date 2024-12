Rivelazione shock su Sinner: Djokovic da non credere

Rivelazione shock su Sinner, a parlare del tennista azzurro in questo caso è Novak Djokovic. Il campionissimo serbo ha usato queste parole

Mentre rimane in attesa di una decisione che, secondo le ultime indiscrezioni dovrebbe arrivare entro il prossimo mese di febbraio, Jannik Sinner in questo momento si sta godendo dei giorni di relax, ampiamente meritato, prima di tornare in campo in Australia, torneo nel quale difenderà il titolo conquistato poco meno di un anno fa.

Sono giorni sereni, ma non del tutto, per il numero uno al mondo. Che non solo deve pensare a come andare avanti, ma deve anche schivare quelli che sono gli attacchi che sono arrivati ancora nelle ultime ore da parte di ex colleghi. Come quello di Kafelnikov, ad esempio, del quale vi abbiamo parlato prima. Ma se da un lato c’è chi lo attacca, dall’altro c’è Djokovic che, a Sportweek, si è espresso con queste parole nei confronti del tennista azzurro.

Rivelazione shock su Sinner, le parole di Djokovic

“Si vedeva che avrebbe avuto una grande carriera, perché aveva già la giusta mentalità e concentrazione. Non mi stupisce vederlo oggi a questi livelli, l’ho seguito con attenzione in tutti questi anni, osservando il suo modo di giocare e di strutturarsi. E il fatto di lavorare con Darren Cahill, uno che ha già seguito tanti numeri uno, non può che essergli di grande aiuto. Jannik mi piace perché vuole sempre migliorarsi” ha detto Nole. Che poi ha fatto una grande rivelazione.

“Una cosa è vincere i primi due Slam e diventare numero uno. Un’altra è restare a questi livelli per tanti anni. Per farlo, serve innanzitutto circondarsi di una squadra competente di cui potersi fidare. C’è poi bisogno del giusto equilibrio tra la vita professionale e quella personale. Ma in fondo siamo tutti diversi in uno sport individuale. Per cui quello che funziona per me, non è detto che possa andare bene per lui. Tuttavia mi sembra che Jannik abbia capito quello di cui ha bisogno. Il prossimo obiettivo sarà di individuare la formula giusta per investire al meglio nel suo corpo, per prevenire infortuni, rimanere sano, motivato e soprattutto appassionato dal tennis”.